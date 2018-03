Tohle se Plzni nestalo osm let! Promrhali jsme první půli, zlobí se Vrba

Mohl se u postranní čáry uzoufat. Trenér Plzně Pavel Vrba nechápal, co jeho svěřenci v sobotním domácí duelu 22. kola fotbalové ligy s Mladou Boleslaví předváděli. I přes půlhodinou přesilovku se Středočechy padli 1:2, nabídli Slavii snížit ztrátu pouze na šest bodů. „Jarní domácí zápasy se opakují," uvedl zklamaný Vrba.

Viktorii se na jaře nedaří. Především doma, kde ze tří utkání získala jediný bod (Jihlava 0:1. Liberec 2:2. Mladá Boleslav 1:2). Aby v Doosan aréně nevyhrála tři zápasy v řadě se jí nestalo osm let. A to proti Středočechům měla k dobru půlhodinou přesilovku za vyloučení Komličenka. Víc než gól Bakoše v závěru ale nevytěžila. Co se s podzimním suverénem děje?

„Doma neděláme výsledky, jaké bychom chtěli. Venku bodujeme, ale doma nic. Tady máme problém," podotkl Vrba. „Když hrála Boleslav v jedenácti, byla lepší, sbírala odražené balóny, my jsme byli všude pozdě. Proti deseti se naše hra zjednodušila, měli jsme tam několik závarů, ale po chybě jsme z brejku inkasovali. Pak jsme dali gól. Ale přiznejme si: pokud promrháme první půli, je těžké bodovat. Je to naše chyba," povzdechl si Vrba.

První poločas byl ze strany Plzně mizerný, jen díky zbrklosti Přikryla, který se hnal s Komličenkem na jediného obránce, prohrávala jen o gól. „Jestli to bylo o špatném přístupu? Musíte se zeptat hráčů, nedokážu posoudit. Ale výkon v první půli byl od některých špatný," konstatoval Vrba.

Už ve středu čeká Plzeň dohrávka v Ostravě, o víkendu duel na Bohemians 1905. Zohlední v nich Vrba zlý výkon s Boleslaví? „Nějakým způsobem reagovat budu," pronesl Vrba, který možná na nějaký čas ztratil kanonýra Krmenčíka, jenž před přestávkou odkulhal ze hřiště. „Říkal, že mu křuplo v kotníku. Uvidíme po odborném vyšetření," uvedl Vrba.