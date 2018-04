Atmosféra v kabině není ideální. Po třech remízách ani být nemůže, nepopírá kapitán Sparty

Jak se zdá, gard se otočil. Dřív se soupeři báli vás, teď se naopak vy obáváte, co s vámi protivník udělá...

Nejde o to, že bychom se báli, ale soupeři stačí hrát, co dosud. Většinou mu to postačí, aby dal gól a bral body.

Prostě mizerné druhé poločasy, o nichž protivníci ví a spoléhají, že po změně stran prostě odejdete.

Také si to uvědomujeme, že se scénář týden, co týden opakuje. Hrajeme docela dobře a pak předvedeme naši klasiku.

Klasiku, která už musí být hodně frustrující.

Frustrující hlavně tím, že sami nevíme, proč k ní dochází.

Komplex z Teplic, na jejichž hřišti jste od roku 2013 nevyhráli?

Ve stadionu příčina není, v hráčích také ne, protože za pět let se kádry obou mužstev změnily. V nějakém komplexu bych příčinu nehledal.

V čem ji tedy hledáte?

Ve výkonu v druhém poločase. Nedokázali jsme hrát stejně, jako do přestávky, Teplice byly aktivnější a vyrovnaly.

Pracuje tedy podvědomí? Obavy, že po změně stran přijde proměna a vy o vedení znovu přijdete?

Snažíme se podobně nemyslet, i když si každý samozřejmě uvědomuje, že už se nám to stalo. Ale rozhodně nejdeme na hřiště s tím, že vedeme jen jedna nula a scénář se bude opakovat. Jenže on stejný je. V Teplicích zase.

Vy ale přece na hřišti jste, takže musíte alespoň tušit, proč druhé poločasy vypadají ve vašem podání pořád stejně. Dochází vám síly? Nestačíte na soupeře kondičně?

Vymlouvat se na něco podobného by znělo jako alibi. V kondici problém nespočívá. Vždyť statistiky potvrzují, že až na úvodní jarní zápas proti Liberci toho naběháme a nasprintujeme víc než soupeř.

Takže psychický blok?

Asi je to v hlavách. Kdyby šlo o kondici, věděli bychom, na čem máme zapracovat, makali bychom a kondici zlepšili.

Přitom se očekávalo, že nedávná reprezentační přestávka by vám měla pomoci, abyste zapracovali jak na kondici, tak i na psychice.

Však my se také před utkáním v Teplicích cítili výborně. Trénovali jsme dost, a hlavně dobře a udělali vše, abychom byli na zápas patřičně připravení. V tomto směru máme svědomí čisté. Jen se to nepřeneslo do zápasu. Bohužel...

Po odchodu italského kouče Stramacciniho se přitom měla i atmosféra v kabině změnit k lepšímu...

Netvrdil bych, že by předtím byla extra špatná. Atmosféra se vždy odvíjí od výsledků, takže ani teď není ideální. Po dalších třech remízách ani být nemůže.

Zvláště, když bodové manko na soupeře před vámi dál roste.

Strašně špatně se mi o tom mluví, ale je to na prd. Každý týden si říkáme, že příště už musíme zabrat a tři body uhrát, ale realita je pořád stejná.

Takže co tedy dál?

Nevím. Vyhrát co nejvíc zápasů. Udělat ze Sparty zase mužstvo, kterého se budou soupeři bát.