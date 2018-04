Plzeňský Hájek si neví rady: Na podzim jsme kralovali, jaro nám absolutně nevychází

Proč se Plzni na jaře nedaří?

Příčin bude víc, sám ale nemám odpověď. Je to sport. Na podzim jsme kralovali, jaro nám absolutně nevychází.

Paradoxně spíš doma, kde jste ve třech zápasech získali jediný bod.

Přitom nemáme žádný tlak, Boleslav hraje o záchranu. My jsme si chtěli udržet náskok, ale... První poločas se nedá ani hodnotit, komentovat. Druhý o něco lepší, pomohlo nám vyloučení. Celkově ale špatný.

Je jedním z důvodů nižší koncentrace?

V zápase s Boleslaví byla z naší strany spousta nepřesných přihrávek. Může jít částečně o nekoncentrovanost. Je to ale jedno s druhým. Prostě doma vypadáme, jak vypadáme.

Co může tým dostat nahoru?

Přes zimu jsme určitě fotbal nezapomněli. Teď jedeme dvakrát ven, kde se nám, nechápu, daří víc než doma (pozn. - Plzeň čekají duely v Ostravě a na Bohemians 1905). Ale jak z toho ven? Rád bych odpověděl... Člověk prostě nikdy neví.

Vítáte, že už ve středu hrajete v Ostravě?

Asi jde o jedinou výhodu. Můžeme na Boleslav dřív zapomenout. Věřím, že zápas na Baníku zvládneme. Pomalu začínáme cítit, že se na nás pronásledovatelé dotahují. Pořád ale máme situaci ve svých rukou.

Jak si vysvětlujete skvělé domácí výkony proti Sportingu a Partizanu v Evropské lize a naproti tomu trápení v lize? Podceněním?

O hlavě to není. Můžu dát ruku do ohně, že respektujeme stejně Sporting jako Jihlavu, Boleslav, Liberec. Na podzim nám všechno vycházelo, na jaře ne. Potřebujeme najet na podzimní koleje. Bohužel to není tak, že by se nedařilo jednomu, dvěma lidem. Nám se nedaří pěti, polovině týmu. Pokud vypadne pět z deseti, je problém v každém sportu.

Je řešením, vyříkat si v kabině věci od plic?

Upřímně, v šatně byla po zápase atmosféra na houby. Co si chce člověk říkat? Hoši, zlomíme to? Ve finále se stejně rozhoduje na hřišti. Tam se nám teď tolik nedaří. I když chceme, chybí nám... Ani nevím, jak to správně nazvat.