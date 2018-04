Musel poslechnout, jinak by ho Petržela vystřídal. I proto Zlámal zlikvidoval Škodovu penaltu

Neměl na vybranou. Od trenéra dostal příkaz, že jestliže dojde na penaltu a exekuce se ujme Milan Škoda, musí skočit doprava. „Takže jsem poslechl. Co jiného mi zbývalo? Vrhnout se doleva a dostat od Škoďáka gól, Petržela by mě nejspíš vystřídal,“ vykládal rozesmátý zlínský gólman Zdeněk Zlámal, jak došlo k tomu, že pokutový kop jindy neomylného slávistického kapitána zlikvidoval a svému týmu tak dopomohl k překvapení, jež se v epilogu k 22. ligovému kolu v pražském Edenu zrodilo.

„Má pravdu. Kdyby neposlechl, šel by do brány Dostál," potvrzoval trenér Petržela, že jeho rada byla zároveň příkazem. „Když jsem býval mladší, vedl jsem si podrobné statistiky, kam který hráč penaltu střílí. Proto vím, že praváci volí z devadesáti procent místo po pravé ruce gólmana," ochotně vysvětloval, jak došel k přesvědčení, kam bude slávistický exekutor mířit.

Nepletl se, Milan Škoda skutečně volil pravou stranu a Zlámal jeho střelu vyrazil.

Ve vzájemném souboji se svým někdejším slávistickým spoluhráčem tak měl zlínský gólman navrch. Poprvé, ale v nedělním utkání nikoli naposledy. Už předtím totiž zlikvidoval několik jeho střelecký pokusů, deset minut před koncem za stavu 1:1 zmařil Škodovi i tutovou šanci, do níž se domácí kanonýr prodral.

Výhra na Slavii? Nemůže být nic lepšího

„Naše vzájemné souboje jsou vždy hodně vyhecované. Pokopeme se, nadáváme si, ale po zápase si vždy podáme ruce, protože jsme kamarádi od doby, co jsem ve Slavii chytal," připomínal Zlámal své slávistické angažmá před osmi lety.

O to víc ho těšilo, že tentokrát se Zlínem Eden vydrancoval a odvezl si tři body. „Jeli jsme sem s tím, že po čtyřech prohrách v řadě nemáme co ztratit. Reprezentační přestávka nám hodně prospěla, protože jsme trénovali opravdu tvrdě. První týden dokonce dvoufázově. Kluci toho naběhali spoustu, byli unavení, ale přípravu si pochvalovali. A teď si ji budou pochvalovat obzvlášť, když přinesla ovoce. Vždyť nemůže být nic lepšího než vyhrát na Slavii," netajil Zlámal, že i on si v Edenu náramně zachytal a podal nejpovedenější výkon v této sezóně.

"Skutečně nadstandardní," uznal ostatně i Petržela.

„Trenér nám před zápasem připomínal, že Slavia v závěru zápasů hodně riskuje a na jeho slova skutečně došlo. V posledních minutách to bylo o tom, zda vstřelí vítězný Slavia nebo my. Naštěstí se Vukadinovičovi povedlo v nastaveném čase utéct a Ekpai zúročil jeho přihrávku skvěle," nezastíral Zlámal, jak důležité body Zlín v Praze získal.

„V příštím kole musíme potvrdit výhru nad Slavií doma proti Ostravě. Když zápas zvládneme, měli bychom být z nejhoršího venku," připomínal nejlepší muž nedělního zápasu Zdeněk Zlámal, že ani po senzační výhře v Edenu jeho tým ještě nemá vyhráno.