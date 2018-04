Moje vina, nezříkal se slávistický kapitán odpovědnosti za porážku a rozplývající se šance na obhajobu titulu

Po dalším zaváhání Plzně se vám přitom nabízela možnost se do hry o titul přece jen ještě přihlásit. Cožpak tahle motivace nesehrála svou roli?

Samozřejmě že jsme chtěli vyhrát. Kdybychom na Viktorii ztráceli v tabulce už jen šest bodů, bylo by to mnohem hezčí.

Po prohře se Zlínem však zůstalo u devítibodového manka, přičemž Plzeň má ještě jeden zápas k dobru. Asi si už musíte sami přiznat, že obhajoba primátu je ztracená.

Není to úplně ideální.

Lze z toho vyvodit, že možnost stáhnout ztrátu na Plzně na šest bodů na vás působila spíše kontraproduktivně?

To ne, podobné myšlenky na nás nedoléhaly. Jen jsme prostě neodehráli dobrý zápas.

Důvod?

Zase jsme brzy prohrávali. Stejně jako minule se Spartou nebo předtím s Olomoucí. Musíme pak soupeřův náskok dotahovat, což nás samozřejmě limituje a bere nám spoustu energie.

Jenže proti Zlínu jste dokázali vyrovnat navzdory neproměněné penaltě už v prvním poločase, ale pak jako když utne.

Posledních deset minut před přestávkou bylo z naší strany skutečně hodně špatných. Po změně stran jsme se chtěli zlepšit, jenže šance jsme si nevytvářeli. Nebyl to prostě dobrý zápas, ale i tak jsme mohli vyhrát.

Narážíte na penaltu, kterou jste neproměnil?

Nejen na ni, i když jsem ji kopnul blbě. Při třech předchozích, které jsem na jaře proměnil, jsem střílel nahoru pod břevno, teď jsem si vybral Zlámalovu pravou stranu. Nevěřil jsem totiž, že by skočil právě tam. Nešlo ale jen o penaltu. V závěru jsem měl za nerozhodného stavu tutovou příležitost. Mohlo to být 2:1 a zápas by dopadl jinak.

Možná jste neměli v posledních minutách tolik riskovat a snažit se za každou cenu utkání rozhodnout, protože jinak by vašim obráncům Vukadinovič nejspíš neutekl a Ekpai by vás neztrestal druhým gólem.

Samozřejmě je blbé, že jsme v nastavení sami inkasovali, ale my chtěli vyhrát, jako chceme vyhrát v každém zápase. Šli jsme za vítězstvím, ale nevyšlo to.