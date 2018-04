Plán číslo tři na Letné stále platí: Naučit se vyhrávat a alespoň se dostat do pohárové Evropy

Nejdřív měla fotbalová Sparta v plánu získat titul garantující přímou účast v Lize mistrů, a proto realizovala příchod italského kouče Stramaccioniho i stamiliónové transfery. V průběhu podzimu následovalo procitnutí a korekce původních cílů, takže v prožívané mizérii byla označena za reálný vrchol sparťanského snažení druhá příčka zajišťující alespoň účast v kvalifikaci o Champions League. I proto přišel jarní konec italského kouče a následná inaugurace trenéra Hapala, který má naplnit alespoň variantu číslo tři: Dostat letenský tým do pohárové Evropy.

Šestatřicet let fotbalová Sparta na evropské pohárové scéně nechyběla, po pěti jarních remízách v řadě hrozí, že si na podzim nezahraje ani Evropskou ligu. Z šesté příčky, na které se po nerozhodném výsledku v Teplicích usadila, do ní cesta nevede.

Ani pod Hapalem Sparta nevyhrává

„My ale do Evropy chceme a děláme všechno, abychom na pohárových příčkách skončili. Musíme se ovšem naučit vyhrávat," ujišťoval po remíze na v Teplicích sparťanský kouč Pavel Hapal, že na Letné po jeho příchodu k žádné změně cílů nedošlo a plán číslo 3 stále platí.

Problém je ovšem v tom, že ani pod Hapalem Sparta nevyhrává, zatímco soupeři figurující v tabulce před ní vítězí. Teď naposledy Olomouc na pražské Julisce, Liberec na Slovácku, o Jablonci vůbec nemluvě. Peltův klub vítězí v jednom kuse, takže díky šestnácti jarním bodům už je v tabulce rovněž před milionářským klubem z Letné. A dokonce o tři body.

„To proto, že naši soupeři zvládnou i hluché pasáže, které přinese každý zápas. Liberec to zvládl a uhrál tři body, zatímco my ne," přesvědčil se Hapal, jak těžké je a bude naučit Spartu vyhrávat.

„Dřív se nás soupeři báli, takže jakmile jsme dali vedoucí gól, bylo hotovo. Buď jsme přidali další branku, nebo alespoň výsledek uhájili. Jenže teď už tomu tak není, nikdo z nás strach nemá," posteskl si sparťanský kapitán Václav Kadlec nad troufalostí protivníků. „Oni se dokonce pořád drží své hry, protože zjistili, že jim to postačí, aby nás obrali o body," povzdechl si, kam jen česká liga spěje.

Žádná úcta, žádný respekt ke Spartě, která přece nesmí v pohárové Evropě chybět. Jenže vykládejte něco podobného na Hané nebo na severu Čech. Liberec, Olomouc i Jablonec cítí svou šanci a drží se jí.

Záleží i na slávistických prioritách

„Jsme šestí, což znamená, že musíme vyhrát co nejvíce zápasů," vnímá Kadlec realitu, která je pro jeho tým dost drsná. A to navzdory tomu, že za příznivé konstelace mu postačí posunout se alespoň o příčku výš a do pohárové Evropy se dostane. Záleží totiž na Slavii a na tom, jak vážně vezme závěr domácího poháru.

I v Edenu mají totiž po nečekané prohře se Zlínem svých starostí dost a dost, takže si budou muset rovněž určit priority. Buď se koncentrovat na uhájení druhé příčky znamenající účast v kvalifikaci o Champions League, anebo dál válčit na dvou frontách a zkusit zachránit sezónu alespoň ziskem tuzemského poháru.

Z promluv slávistických hráčů po nedělní blamáži se Zlínem zaznívalo, že úkolem číslo jedna bude uhájení druhé příčky. Proto se nemůže Sparta příliš upínat k tomu, že jí postačí dostat se v tabulce alespoň o příčku výš. Jistou účast v Evropské lize totiž garantuje jen třetí a čtvrté místo.

A v tom je trochu potíž... Vyhrát v příštím kole nad Duklou zažívající prachmizerné jaro by zase nemělo až takový problém představovat, jenže hned poté jede Sparta do Plzně, hostí ambiciózní Jablonec, aby se poté vydala do Ostravy.

„Na tabulku se nedívám, vím ale, že doháníme pět mužstev před námi. A doženeme je jen když budeme vyhrávat," doufá sparťanský kouč, že na vítěznou vlnu svůj tým naladí.

Jinak by totiž hrozilo, že poprvé od sezóny 1982/83 bude Sparta na evropské pohárové scéně absentovat.