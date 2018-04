Český David Luiz začíná přerůstat Teplice! O Krále je velký zájem, tvrdí agent

Rok, ve kterém vystřelil nahoru. Loni v zimě dal mladý obránce Alex Král vale Slavii a přestoupil do Teplic. Výsledek? Na Stínadlech patří k oporám, pravidelně hraje ligu, prosazuje se v reprezentační jednadvacítce. Ideální mix, aby kolem něho začaly kroužit zahraniční kluby. Devatenáctiletý stoper je v kurzu, ve hře je varianta letního transferu do ciziny.

„O Alexe registrujeme značný zájem. Hraje pravidelně ligu, je v jednadvacítce, kde může absolvovat i další kvalifikační cyklus. Situaci společně vyhodnotíme. Určitě nejsme pod tlakem, aby přestoupil kamkoli. Pokud ale bude nabídka zajímavá, bránit se nebudeme. Pochopitelně by musel souhlasit také klub," říká Karol Kisel, jehož společnost K2K Sport Entertainment Krále zastupuje.

Co si představit pod termínem zajímavá? „U které bych měl jistotu, že dostanu příležitost se dál fotbalově rozvíjet," naznačuje Král, že prioritou není transfer do věhlasného klubu, kde je šance na prosazení se mnohem nižší.

Ostatně, podobnou cestu zvolil před 14 měsíci, kdy chtěl přejít do dospělého fotbalu. Vyhodnotil si, že příznivější pro tento krok budou Teplice. V ambiciózní Slavii takový pocit neměl. „Rozhodnutí bylo správné. Dostal jsem šanci, myslím, že jsem se chytil. Teplicím teď vracím důvěru. Cítím na sobě, že jsem se herně posunul," pochvaluje si Král, který v červenci došel s českou devatenáctkou do semifinále na ME hráčů do 19 let.

Jako čtrnáctiletého ho z brněnské Zbrojovky přetáhl do Slavie právě Kisel, tehdejší sportovní ředitel červenobílých. Posléze vzal Krále pod křídla své agentury, kterou vlastní s bývalým spoluhráčem z Edenu Martinem Latkou.

„Spousta lidí nevěřila, že Alex prorazí. Sleduji ho detailně od čtrnácti, věděl jsem, co v něm je," podotýká Kisel. Obránce, přezdívaný pro svůj atypický účes český David Luiz, je zdravě sebevědomý. V krvi má i ofenzívu. V sobotním remízovém duelu se Spartou (1:1) si v pozici posledního hráče Teplic klidně troufl na slalom mezi dvěma sparťany.

Nedávno se prosadil i střelecky, v březnovém utkání se Zlínem si připsal premiérový gól v lize. Hlavou. Mohl tak spoluhráčům oplatit posměšky. „Když na tréninku zakončujeme a někomu nevyjde hlavička, říkáme mu v legraci, že má na krku krabici. Kluci si stříleli několikrát i ze mě. O to víc kvůli dlouhým vlasům. Tak jsem jim všechno mohl krásně vrátit," směje se Král, kterému přináší štěstí třináctka na dresu.

Nosil ji už v mládežnických celcích Slavie. „Předtím v Brně jsem měl čtrnáctku. V Edenu byla zabraná, nejbližší volné číslo byla právě třináctka. Zalíbila se mi. Navíc je příznivé, že o ní nikde není zájem. Tím líp pro mě," culí se Král. Bude tu teplickou oblékat i na podzim?