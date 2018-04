Poslední zaskočil lídra. Možná bychom si zasloužili i tři body, dumal záložník Baníku Fillo

Bodu z hřiště posledního týmu si cenil také favorit, který o bodík navýšil svůj náskok na druhou Slavii. „Máme deset bodů náskok, do konce je osm kol a každý bod se počítá. My jsme za ten, který jsme tady získali rádi, protože to bylo vážně těžké utkání," ocenil výkon lepšící se Ostravy Aleš Čermák.

Trenér Plzně Pavel Vrba udělal oproti prohranému domácímu utkání s Boleslaví čtyři změny. Spokojený nebyl především s koncovkou. „Zápasy venku jsou o dvou třech šancích a když je nedáte, nemůžete vyhrát. Takovou šanci, jako měl v prvním poločase Petržela, jsme na podzim ani neměli, přesto jsme ty góly dávali," upozornil Vrba na gólovku, se kterou reprezentační záložník naložil hrůzostrašně, když poslal míč z deseti metrů nad bránu.

„Když jsem viděl, jak se mu to tam vykulilo, tak jsem myslel, že to je jasný gól, protože ho nikdo neatakoval. Měli jsme tam obrovské štěstí a bylo by to po tom výborném prvním poločase kruté," řekl ostravský Martin Fillo. „Před zápasem bychom bod s Plzní brali. Ale možná bychom si zasloužili i tři," povzdychl si Fillo, který v první půli připravil spoluhráčům dvě výborné příležitosti. Obě ale zneškodnil plzeňský gólman Hruška. „Obě šance byly nebezpečné, donutily Hrušku k dobrému zákroku. Bylo tam víc takových závarů, ale nedokázali jsme to tam bohužel dotlačit. Je to škoda," dodal Fillo.

Na hrotu Ostravy nechyběl Milan Baroš, který utkání s Jihlavou kvůli tržné ráně na lýtku nedohrál. „Už je to dobré," pousmál se ostravský kapitán. Bod s Plzní s mírnými rozpaky bral. "Rozdali jsme si to s Plzní na férovku. Mít v první půli mít trochu více štěstí, tak jsme šli do vedení a možná jsme mohli mít tři body, ale bod je zasloužený," řekl Baroš.