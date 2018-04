Chyběla nám ochota se o výsledek víc porvat, zlobí se trenér Sigmy Jílek

„Jsme zklamaní. Těsně před poločasem jsme šli dovedení, soupeř pak po přestávce do deseti. Pokud chceme pomýšlet na ty nejvyšší příčky, toto musíme zvládnout a utkání vítězně dohrát. Remíza je pro nás velkou ztrátou," přiznal kouč Sigmy Václav Jílek.

Dělbu bodů ale označil za spravedlivou. „Hráči Jihlavy byli pracovití, šli si za svým, byť si žádnou vyloženou šanci nevypracovali, hrozili jen standardkami, ale díky nim nakonec vyrovnali," tvrdil rozladěný olomoucký lodivod.

Spokojený byl jen se vstupem svého týmu do utkání. „Začali jsme podle mých představ, byli jsme aktivní, dostatečně odvážní. Bohužel, postupem času se tyto atributy vytrácely. Největším zklamáním pro mě je reakce na ten vyrovnávací gól. Měli jsme zvednout hlavy, okamžitě soupeře dostat pod tlak a vytvořit si více šancí než jenom ty dvě, co jsme měli. Hráči nereagovali, jak bych očekával, hlavně vyzařováním, vnitřním odhodláním a ochotou se o ten výsledek víc porvat. Musí na nich být vidět, že chtějí vyhrát. Jenže to nebylo. Soupeř nás předčil bojovností, agresivitou v osobních soubojích, kde byl většinou první a vyhrával je. Prostě jsem postrádal větší odvahu a nasazení," zlobil se Jílek.

Svědík si pochvaloval návrat k poctivosti

Radost neskrýval trenér Jihlavy Martin Svědík. „Bod je pro nás strašně cenný. Znamená velkou úlevu. Zvláště v situaci, kdy nám chybí čtyři hráči. Hráli jsme úplně jinak než v předešlých dvou zápasech. S Baníkem a v Jablonci jsme nebyli agresivní, nedostupovali jsme hráče soupeře. Teď jsme se vrátili k tomu, co nás zdobilo v úvodu jara, kdy jsme byli úspěšní, tedy ke sprintování, nabíhání. Znovu jsme si dokázali, že když dobře pracujeme, kráčíme tomu naproti, jde to. V tomto musíme soupeře předčit. Fotbalová kvalita s tímto přijde. Neplatí to naopak. Je jen škoda, že to nepřišlo už na Baníku. Baník se ve Zlíně chytil a spodek tabulky se zase strašně vyrovnal," uvedl kouč Vysočiny.