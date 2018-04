Střídání nám vyšla parádně, libovali si Tepličtí. Zápas s Libercem otočili náhradníci

„Někdy se vám střídání povede a někdy ne. Jsme rádi, že tam kluci šli, trefili se a pomohli nám utkání otočit. Myslím, že i když jsme prohrávali, nehráli jsme tak špatně, ale neměli jsme zakončení... Jsme šťastní, že to vyšlo. Někdy vám to sedne, ale určitě si vzpomeneme na utkání, kdy jsme vystřídali a zase tak slavný to nebylo," uvedl střízlivě Daniel Šmejkal, který s Teplicemi v této sezóně triumfoval venku teprve podruhé.

„Se střídáním nám to vyšlo parádně, oba s Vaňousem jsme dali gól, takže skvělé," radoval se Patrik Žitný, jehož kouč na hřiště poslal ihned po obdržené brance v 57. minutě.

V 81. vyrovnal na 1:1, když ve výskoku předčil bránícího Jana Mikulu. „Uklízel jsem to, aby to šlo do brány a brankář na to nedosáhl," popsal svou trefu Žitný.

„Myslím, že když jsme dali gól, Liberec to chtěl ještě zvrátit na svou stranu a vzadu to nechal trochu otevřené, tam jsme dostali prostor," dodal Žitný. S parťáky ho dokázal zúročit.

Modrobílé totiž minutu před koncem normální hrací doby šokoval další náhradník David Vaněček, jenž se na plac podíval v 63. minutě. A byl hodně vidět. Slavit mohl už o chvilku dříve, jenže jeho střelu z 88. minuty na brankové čáře zastavil Mikula.

„Možná bylo dobře, že to bylo jen chvíli potom, protože od začátku jarní sezóny se potýkám s tím, že každý zápas mám dvě tři šance. Ale buď mi to vykopne Fleišman z brankové čáry, nebo trefím tyčku či mi to gólman zázračně vytáhne. Teď jsem to při první šanci zahrál na zadní tyč a zase mi to někdo vykopl... Možná, že kdybych měl víc času nad tím přemýšlet, tak se nebudu koncentrovat na roh a gól nedám," přemýšlel nejlepší střelec Teplic David Vaněček.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli konečně venku. Celou sezónu se to s námi táhne a venku se strašně trápíme. I když doma podáváme dobrý výkony, tak jsme to potřebovali zlomit a přivést také nějaké body ze hřiště soupeře," oddychl si Vaněček.

Jak z lavičky viděl první půli? „Pár šancí měl Liberec, my jsme v první půli nějaké věci nevyřešili dobře, i když jsme tam měli spoustu brejků. Mohli jsme vést 3:0, stejně tak mohl vést i Liberec. Byl to zápas nahoru a dolů, mohlo to dopadnout jakkoli," popsal.

„Myslím, že jsme dobře zvolili taktiku. Věděli jsme, že je Liberec hodně silný na míči, takže jsme se připravovali na to, že budeme muset hrozit z brejků a Liberec zákonitě, když drží balón na půlce soupeře, potom nestíhá dozadu. Teď se to potvrdilo," dodal Vaněček, jenž si v tomto ročníku připsal již osmý zásah.

Holoubek měl z utkání špatný pocit

„Chtěli jsme vyhrát, nechtěli jsme remizovat. Bod pro nás nic v podstatě neřešil, chceme doma vyhrávat a možná jsme šli do mírného rizika," připustil liberecký kouč David Holoubek.

„Sehráli jsme špatné utkání od začátku do konce. Přestože jsme se ujali vedení, neudrželi jsme ho. Možná je prohra krutá a víc by tomu slušela remíza, ale z celého utkání mám špatný dojem. Nehráli jsme dobře. Samozřejmě nás to mrzí, chtěli jsme z domácího prostředí tři body," litoval kouč. Slovan propásl možnost upevnit si třetí místo v tabulce, naopak svou pozici přepustil Olomouci.