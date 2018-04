Vyžrali jsme si to až do dna, všichni musíme padnout zpátky na zadek, zlobil se liberecký kapitán Coufal

Čím vás soupeř předčil?

Myslím, že jsme prohráli úplně zaslouženě. Tepličtí nás přehrávali kombinačně. Nehráli jsme náš fotbal. Málo jsme běhali, neměli jsme druhé míče. Soupeř byl hodně agresivní. A asi na nás byli i dobře připravení, protože jejich krajní záložníci se stahovali až s námi a místy tam hráli v šestičlenné obranné linii, takže to pro nás bylo nesmírně těžké. Oni pak chodili do protiútoků, museli jsme se vracet za balón a tím nás trochu vysílili. Na závěrečný tlak nám už moc sil nezbylo. Musíme si to přiznat, vyhráli asi zaslouženě.

Přitom jste se dostali po hodině hry do vedení, a vedli 1:0 ještě deset minut před koncem.

Nemůžeme mít pořád štěstí. Ubojovali jsme to už minule na Slovácku, kde jsme měli štěstí, když to Zajíc neproměnil do prázdné brány. Pokud štěstí nejdete naproti a hrajete jako my s Teplicemi, tak se vás pustí. Teď se nás pustilo, vyžrali jsme si to až do dna. Musíme zase všichni padnout zpátky na zadek, začít každý sám od sebe a makat.

Myslíte, že vás soupeř vytrestal za přístup?

Myslím, že jo. V poločase jsme si řekli, že hrajeme hrozně. Ve druhém jsme trochu začali, šlo to. Ale pak si necháme dát takové dva nesmyslné góly. Nevím, co k tomu říci... Podle mě jsme se uspokojili a mysleli si, že se Teplice porazí jednoduše. Oni nám však vysvětlili, že to samo nepůjde a že musíme pořád dřít. Bylo to jen o nás a my jsme to nezvládli.

Kde byla chyba při vyrovnávacím gólu Patrika Žitného, který nepatří zrovna k čahounům?

Tam si ho někdo musel nabrat. Nedostoupíme centr, pak do vápna letí bochan a ten to lízne. Je to hrozný dostat takový gól. Klobouk dolů, že to takhle trefil, ale takhle malý hráč by určitě hlavičkovat neměl. Vím, že tam Miky (Jan Mikula) k němu dostoupil, ale myslím, že se s ním měl asi chytit někdo ze střeďáků. Ale nevím to jistě, musím se na to ještě podívat na videu.

Štve ztráta o to více, že jste mohli odskočit Jablonci s Olomoucí, kteří jen remizovali?

Abych řekl pravdu, po takém zápase nemám náladu, abych se koukal na ostatní výsledky. Vůbec teď po zápase nevím, jak hráli ostatní. Je mi to jedno. Jestli ztratili, tak tím líp, alespoň se na nás nedotáhli. Ale je to hrozný. Nevím, jak dlouho doma neprohrajeme a teď se tady s prominutím prc..e s Teplicemi.

A příště doma hrajete se Slavií...

Jestli budeme hrát takhle, dostaneme burizona. Musíme začít od začátku, začít makat a hrát zase náš poctivý běhavý fotbal.