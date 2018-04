Devalvovali Slavii. Druhá půle byla strašná, zlobil se zlínský Jiráček

Před týdnem šokovali triumfem na Slavii (2:1), v sobotu fotbalisté Zlína nemile překvapili sami sebe domácí porážkou s Baníkem (0:2). „Není to normální," povzdechl si trenér Vlastimil Petržela, který si tak na druhou výhru v novém působišti musí ještě počkat.

„Devalvovali jsme Slavii. Vypadalo, že se po inkasované brance zvedáme, jenže druhá půle byla z naší strany hrozná," kroutil hlavou zlínský kapitán Petr Jiráček. Domácí nalomil rychlý úder Baníku, postupně ale šlápli na plyn, nad hosty měli do konce první půle navrch. Jenže nezvládli finální fázi. Po přestávce se očekávalo, že soupeře ještě víc přitlačí, neboť Ostrava měla v nohách středeční zápas s Plzní. Stal se ale pravý opak, dech došel Fastavu.

„Konec první půle vypadal, že je vše na dobré cestě, ale druhou jsme absolutně nezvládli. Přitom jsme si v kabině říkali, že musíme pokračovat v naší hře. Jenže jsme ztráceli míče, Baník chodil do brejků, mohl rozhodnout dřív než v nastavení," pověděl Jiráček.

„Baník šlapal první půli zelí, z jediné akce nám dal gól. Bek a stoper se nechali obejít jak malí kluci. Šokoval mě způsob naší hry. V prvním poločase jsme ještě měli převahu, ale nepochopil jsem, co jsme předváděli po přestávce. Nakopávaný, nesmyslný fotbal, ze kterého nic nebylo," zlobil se Petržela.

Přitom pokud by jeho tým vyhrál, byl z nejhoršího venku. Baník by zůstal přikovaný u dna tabulky, na předposlední Brno by měl Zlín náskok sedmi bodů. Jenže tento scénář nevyšel. „Uvědomujeme si, že naše situace není dobrá, ale je ještě sedm zápasů. Nezbývá nám nic jiného než zabrat v pátek v Jihlavě," uvedl Jiráček.