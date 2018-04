Řezníček udělal černou práci. Já slíznul smetanu, popsal mazácký kousek olomoucký Plšek

To, jak jste si pohrál se stoperem Šindelářem a gólmanem Laštůvkou, bylo neskutečně mazácké a u nás téměř nevídané...

První myšlenka byla rychle míč zpracovat a z druhého dotyku střílet. Jenže pak jsem viděl, jak se tam blíží Šindelář a z jeho působení v Sigmě vím, že hodně chodí do skluzu. V podstatě mu v té chvíli nic jiného nezbývalo než to tímto způsobem zahasit a naštěstí mi vyšlo, že i gólman šel na zem. Pak už bylo jednoduché dát to do prázdné brány.

Míč vám efektně tancoval mezi nohama. Chtěl jste to tak?

To proto, že tam byla ta myšlenka s prvním dotykem, klasika. Pak už jsem to musel řešit takto. Naštěstí to vyšlo a myslím, že to i vypadalo hezky.

Překvapilo vás, že jste měl před gólmanem tolik prostoru a času?

Řezníček rozběhl první tyč, všichni obránci se s ním chytili, toho jsem využil a slíznul smetanu. On udělal tu černou práci. Před ním to tak dělával Chorý.

Po dvou domácích remízách v řadě jste na vlastním hřišti zase naplno bodovali...

Je to úleva. V první půli jsme podali na jaře jednoznačně nejlepší výkon. Mělo to kvalitu i zakončení. Chyběl tomu jen gól. Po přestávce se naopak začal dostávat do hry Baník, paradoxně jsme však skórovali my. Pak sice Kalvach dostal červenou kartu, ale oproti zápasům s Jihlavou a Karvinou, kdy jsme vždy ztratili dva body, jsme si to zkušeně pohlídali.

Jak moc vám chyběl trenér Jílek, který kvůli trestu za kritiku rozhodčích v Jablonci, musel zůstat na tribuně?

Jo, ale moc jsme to nepocítili. I tak ho bylo slyšet. Možná vice než z lavičky.

Utkání mělo zásluhou ostravských fanoušků parádní atmosféru. Jak se vám líbila?

Byl bych nejraději, kdyby taková byla pokaždé, a je mi jedno, zda lidi fandí nám nebo druhému týmu. Bohužel, je to tady jen dvakrát za sezónu.

Chtěli jste se vrátit před Spartu na třetí místo, a to se podařilo...

Kdo by nechtěl. Máme z toho velkou radost. Musíme to však potvrdit příště v Teplicích.

Tam vám bude chybět kvůli dnešnímu vyloučení klíčový muž defenzívy Kalvach. To je obrovská komplikace. Souhlasíte?

Odehrál v dosavadním průběhu soutěže všechny zápasy. Bude to určitě velká ztráta. Nezbývá nám ale nic jiného než se s tím vypořádat a nahradit ho.