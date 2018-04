V záchranářském duelu se vyznamenali slovenští brankáři. Oba týmy nakonec plichtu braly

„Každý bodík je dobrý, ale my bychom už konečně potřebovali zvítězit," uvažoval po utkání jihlavský kouč Martin Svědík. Uznal, že k vidění nebyl příliš pohledný fotbal. „Bylo to upracované, obě mužstva se hodně spoléhala na nakopávané míče. My jsme zbytečně ztráceli balóny a Boleslavští toho využívali k rychlým brejkům. Naštěstí nás několikrát podržel brankář Rakovan. Největší šance jsme si nechali až na závěr. Velká škoda, že Ikaunieks na konci neproměnil stoprocentní tutovku," litoval Svědík.

Předtím se naopak při střeleckých příležitostech hostů několikrát vyznamenal jihlavský brankář Matej Rakovan. „Doma to chtělo vyhrát, ale zaplaťpánbůh aspoň za bod. Každý se bude na konci sezóny počítat," tvrdil. Slovenský gólman se zaskvěl zejména osm minut před koncem, když vytlačil na břevno míč po Ladrově dělovce. „Měl jsem trochu štěstí, ale to patří k fotbalu. Pak byl pro změnu úspěšný i mladoboleslavský Polaček, a tak žádný gól nepadl," uvedl Rakovan na adresu krajana, s nímž se po závěrečném hvizdu přátelsky pozdravil. „Známe se dobře ze slovenských mládežnických reprezentací," prozradil.

Boleslavský trenér Jozef Weber mínil, že důležitost střetnutí negativně poznamenala jeho úroveň. „V každém poločase jsme si vypracovali pár příležitostí, které volaly po gólu. Bohužel jsme Rakovana nepřekonali. A protože dobře zachytal i náš Polaček, vyšla z toho bezbranková plichta. Pomýšleli jsme na víc, ale i bod je pro nás dobrý, byť situaci na konci tabulky nijak nerozřešil," domníval se Weber. V sestavě musel trochu improvizovat. „Máme na marodce hned tři útočníky. Na hrotu tak nastoupil mladý Ladra. Nezklamal, jen to chtělo, aby dal gól," poznamenal kouč.

Pro boleslavského záložníka Adama Jánoše byla remíza málo. „Měli jsme víc ze hry a vytvořili jsme si i víc střeleckých příležitostí. V závěru nás ovšem Jihlavští zatlačili, a tak je možná spravedlivá. Ikaunieksovu tutovku jsme naštěstí přežili. Boj o záchranu je hrozně náročný, v minulosti jsem to zažil i s Jihlavou. Mužstvo, které dosáhne na tři body, je na tom hned líp. Snad se nám je povede získat za týden s Baníkem," vyhlížel Jánoš už další zápas.