Fanoušci Sparty rozbíjeli v Ostravě stadión, dva policie zadržela

Dva fanoušci Sparty skončili po utkání fotbalové ligy v Ostravě v rukou policie. Během zápasu totiž příznivci pražského klubu demolovali zařízení stadiónu. ČTK to řekla policejní mluvčí Gabriela Holčáková. Fanoušci jsou nyní na cestě na nádraží, odkud by měli v podvečer odcestovat zpět do metropole.