Zase jsme závěr odehráli jako žáci, litoval vyrovnání zlínský Holzer

„Přihodilo se nám to stejné už před dvěma týdny v Jihlavě. Zase jsme si na konci utkání počínali jako žáci. Znovu jsme nezareagovali na dlouhý balón," smutnil zlínský záložník Daniel Holzer. „Mohli jsme už být v pohodě, a takhle se budeme ještě strachovat, aby sezóna dobře dopadla," posteskl si. Krátce před pauzou přitom mohl zvýšit na 2:0, avšak rozhodčí jeho gól kvůli postavení mimo hru neuznali. „Netuším, jestli ofsajd byl. Ale asi jsem si to nepohlídal, když asistent mával," říkal smířeně Holzer.

Ani brankář Zdeněk Zlámal nechápal, jak si mohli Moravané nechat proklouznout vítězství skrz prsty. „Je to šílené. Jsme hloupí. Nepohlídáme si poslední jednoduchý nákop," štvalo ho. „Tahle ztráta mě strašně bolí. Místo klidu budeme možná bojovat o život až do posledního kola. Můžeme si za to ale sami," připustil.

Trenér Fastavu Vlastimil Petržela prozradil, že se mu ještě nikdy v kariéře nestalo, aby jeho mužstvo přišlo dvakrát krátce po sobě o vítězství několik vteřin před závěrečným hvizdem. „Je to pro mě nepochopitelné. Střídající Džafič měl za úkol podržet balón u rohového praporku a on místo toho vymýšlí nějakou kombinaci. A pak dva naši hráči na vysoký míč nedosáhnou. Teď jedeme na Spartu, takže nás nečeká vůbec nic jednoduchého," přemítal zklamaný Petržela.

Věděl jsem, že to trefím lépe, hlásil Klokan

Z kabiny Klokanů se naopak ozýval jásot, vršovický tým poprvé na jaře bodoval venku. „Trefil jsem to pěkně k zadní tyči. Přesně jak jsem chtěl," liboval si autor vyrovnávací branky Martin Hašek mladší. Předtím si zakřičel na Šmída, který se k dlouhému míči rovněž hnal. „Je to stoper, věděl jsem, že já to trefím líp," líčil s úsměvem. Svěřil se, že před zápasem myslel na tři body. „Když jsme ale srovnali v nastavení, musíme být s plichtou samozřejmě spokojeni. Já z ní mám o to větší radost, že jsem po přestávce jednu tutovku zahodil. Kdybychom ze Zlína odjeli s prázdnou, asi bych si to vyčítal," tvrdil.

Potěšil tak svého otce a kouče Bohemians Martina Haška, který udělal v sestavě oproti předchozímu kolu pět změn. „Vzhledem k průběhu střetnutí remízu samozřejmě bereme, avšak uvědomuju si, že jsme podali pouze průměrný výkon. Naše srovnání však nebylo důsledkem nějaké vysoké fotbalové kvality, na jarní premiérový zisk na cizím stadiónu jsme dosáhli spíš díky obrovské vůli," uvažoval trenér Pražanů.