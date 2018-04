Na tréninku to vypadá, že hraje Real, v zápase pak Horní Dolní, soptil liberecký kapitán

Čím vás Jablonec předčil?

Vyhrál, protože má gólové hráče. My momentálně nemůžeme gól dát. I když se dostaneme do šancí, tak je zazdíme. Nemyslím si, že bychom byli horším týmem, bylo to remízové utkání. Jen s tím rozdílem, že oni dají gól. Doležal tam byl sám mezi dvěma, vyskočí si na centr a trefí se. Pak přijde Diviš, nevím, jak dlouho předtím nehrál, vystřelí ze čtyřiceti metrů a také mu to tam padne... Nevím, co už musíme dělat. Asi nám budou muset dát ragbyovou bránu, jinak gól asi už do konce sezóny nedáme.

Jak moc vám tedy chyběl karetně potrestaný nejlepší střelec týmu Matěj Pulkrab?

Těžko říci. Nechci shazovat Wesleyho (Da Silvu), protože podle mě neodehrál špatný zápas, podržel hodně balónů. Možná by Pulky byl někdy na první tyči nebo by to někde doklepl, tohle on umí. Ale to jsou kdyby. Dostal kartu a musel si to odsedět, my jsme to věděli a opět jsme gól nedali.

Kde se zápas tedy zlomil?

Na začátku měl Wesley šanci. Pak nedohrál brejk, kdy jsme šli pět na dva, Breity (Radim Breite) zase netrefil odražený balon. Asi se to zlomilo v prvním poločase, měli jsme tam šance na vyrovnání, ale ty jsme nedali. Pak to pojistili gólem roku...

Na výhru už čekáte čtyři zápasy, co s tím?

Na tréninku je každý fotbalista, ale pak přijdou kritické momenty v zápase a my si nedáme dlouhou přihrávku. Nevím, jak to zlomit. Přijďte se podívat na tréninky. Vypadá to tam, že hraje Real Madrid, ale v zápase to vypadá, že hraje Horní Dolní... Fakt nevím, co s tím.

Na druhou stranu na čtvrté místo stále ztrácíte dva body.

Ztracené to není, ale musíme začít dávat góly a vyhrávat zápasy. To je série, že už bych musel být sprostý. Jsem z toho hotový. Alespoň máme s Jabloncem lepší vzájemné zápasy. To je možná jediný pozitivní dojem z tohoto utkání.