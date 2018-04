Plzeň má mečbol v Edenu. Slavia je proti korunovaci, kouká se však spíš dolů

Víkend bitvu o titul hodně vyjasnil. První Plzeň v sobotu porazila Karvinou, Slavia pak v neděli remizovala se Slováckem. Rozdíl mezi nimi narostl na devět bodů. A pokud Viktoria ve šlágru v Edenu neprohraje, vezme si od sešívaných v předstihu mistrovské žezlo. I remíza jí stačí.

„Zajistit si titul na trávníku našeho největšího konkurenta je hodně lákavé. Bylo by o to sladší, pokud bychom v Edenu vyhráli," usmívá se záložník Tomáš Hořava.

Ve Vršovicích si zahráli Ligu mistrů

Vršovický stadión poskytl viktoriánům azyl při jejich první účasti v Lize mistrů. V poslední době však pro ně není rájem. Plzeň naposledy vyhrála v Edenu v dubnu 2014, další tři utkání na Slavii prohrála při celkovém skóre 0:7.

„Teď máme svůj osud opravdu ve svých rukou. Víme, že pokud by se povedlo remizovat na Slavii, zajistíme si mistrovský titul už tam," přemítá trenér Pavel Vrba. „Představa je určitě lákavá, bylo by to úžasné. Nicméně myslím, že zápas bude hodně těžký. Slavia udělá všechno pro to, aby soutěž byla zajímavá dál. Ví, o co hraje, musí vyhrát," dodává kouč Plzně.

Výhrou potřebují odrazit vlčáky

Sešívaní nechtějí korunovaci rivala na vlastní půdě připustit. Na druhou stranu vědí, že ani druhé místo zatím nemají jisté. Třetí Sigma na ně ztrácí jen dva body.

„Nechceme se u nás doma dívat na jejich oslavy. Plzeň je asi i tak dost zkušená, aby si pak titul zajistila v dalších zápasech. A my se musíme dívat pořád dolů za sebe, třeba na Olomouc," ví záložník Jaromír Zmrhal.

Trenéra sešívaných zase představa přímé gratulace Plzni až tak neděsí. „Takhle o jednom z největších ligových zápasů nepřemýšlím. Určitě dorazí velká návštěva, už jen kvůli ní budeme chtít vyhrát. Hlavně potřebujeme tři body do tabulky, protože za námi je pořád spousta vlčáků," uvědomuje si kouč Jindřich Trpišovský.