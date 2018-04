ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Ta naše HET liga česká, ta je tak hezká, tak hezká

Kdo ta mužstva poskládal dohromady? Olda Vosecký, mládežnický funkcionář u reprezentačních týmů dorostů Československa v letech 1982 až 1990, kde jsem byl trenérem, nás nabádal, že sestava na zápas a potažmo tým, se tvoří, nikoliv sestavuje.

Toť však problém. Je třeba zohlednit řadu zorných úhlů. Aby byl tým nadprůměrný, musí mít každý hráč nějakou nadprůměrnou vlastnost. A každý jinou. Z deseti bubeníků se orchestr nevytvoří. Další pohled říká, že typologicky musí být hráči různí. Hlavně musí mít vyváženost z hlediska pohybové úrovně a dynamičnosti. Tým nesmí mít problém s výškou. Musí být i vyváženost věková, přičemž důležitý je střední věk, kdy hráč má již zápasové zkušenosti, a ještě mu to běhá. Je třeba zohledňovat délku smluv a ambice hráčů. Když přidáme ekonomickou náročnost transferu, manažerské praktiky ‚když si ho tam vezmeš, tak dostaneš' a bláboly typu, že Hodúr do Liberce je slovenský Rosický a že majitelé sází na svou intuici obchodníka, je složitost řešení zcela zřejmá.

Když se to navíc umocní neodsledovanými zahraničními hráči, protože historie je pouhá minulost, a zahraniční trenér je víc obchodník, je výsledek nasnadě.

Existují však paradoxy. Spartě se nepodařilo vytvořit vlastní tým, ale má velký podíl na vytvoření silného konkurenta. Nejenže Plzeň zachránila od pádu do druhé ligy prohrou v posledním kole ve vzájemném zápase na Letné, ale ještě dokázala poslat najednou do Plzně Horvátha, Koláře, Rezka, Petrželu a Limberského. Ti všichni mohli odvádět pro Spartu to, co odvedli pro Plzeň.

Severočeské derby jsem neviděl celé, neb jsem sledoval, jak na hradecké louce domácí poráží Frýdek 4:0. Že jsem v roli trenéra Liberce byl u čtrnácti derby a prohrál až to poslední, docení asi až historie. Pelta si s mým odchodem z Liberce jistě oddechl. Jisté však je, že velkou roli hraje průběh zápasu. Brzký gól dění určitě ovlivní. A fotbal je o chybách i před obdrženým gólem. A není přeci jedno, jestli hráč odcentruje před bránu, nebo ne, tam to totiž začíná. A nejen v tomto zápase.