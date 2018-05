Rozbitá Slavia. Natěšené Plzni bude čelit v sešívané sestavě

Slavia je s blížícím se koncem sezóny rozbitá. Proto dvakrát po sobě jen remizovala 0:0. Zatímco bod z Liberce ještě měl svou váhu, domácí plichta se Slováckem je velikou ztrátou. Sešívaní tak mají už jen dva body k dobru na třetí Olomouc.

Vzhledem k velkému počtu absencí mají trenéři dost omezený manévrovací prostor. Jen pro pořádek. Proti Slovácku pauzírovala hned čtveřice vykartovaných - Sýkora, Hromada, Tecl, Kúdela. Pouze na lavičce mohli začít nedoléčení Hušbauer, Ngadeu a Škoda. Dlouhodobě zranění jsou Mešanovič, Van Buren, Mingazov či Otáhal.

„Limitují nás karty, proto musí do utkání chodit hráči, kteří nejsou úplně zdraví. Teď nás to dohání, naposledy nemohli hrát hned čtyři, každé kolo někdo," kaboní se kouč Jindřich Trpišovský, pod jehož vedením má mužstvo na jaře průměr 3,2 žluté karty na zápas, což je pro Slavii zdaleka nejvíc od sezóny 1993/94.

Kvarteto se vrátí, stopku má Souček

Proti Plzni se mu sice vrátí do hry kvarteto Sýkora, Hromada, Tecl, Kúdela, čtvrtá žlutá však zase poslala na tribunu pro změnu klíčového záložníka Součka.

Otázkou pak je, co vězí za velkou marodkou. „Další zranění se podle mého odvíjejí od toho, že hráči chodí do hry dřív, než mají. Za normálního stavu by dostali aspoň týden na doléčení. Hrají na hranici, každé utkání je teď válka," přemítá Trpišovský.

Poslední kolo mu dalo za pravdu. Deli nebyl ještě stoprocentní, ale musel nastoupit v základu a po půlhodině s ovázaným stehnem skončil. Poprvé od začátku března pak nastoupil Zmrhal, jehož skolily křeče a zvládl jen 68 minut.

Mužstvo pak pochopitelně trpí nestabilitou základní jedenáctky.

„Nepamatuju si třeba, že bychom nastoupili se stejným složením obrany. Co jsme ji ustálili, nedostali jsme gól. Potřebujeme obránce, kteří zvládají hru pod tlakem. Flo má už něco za sebou, Ngadeu se ještě necítil, aby hrál od začátku. Vracíme se k tomu, co dřív fungovalo," říká kouč.

Před sobotním šlágrem mu není co závidět. Trpišovský bude nejspíš zase až do poslední chvíle trnout, kdo z jeho chlapců bude schopen nastoupit.