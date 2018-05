S chycením Barošovy penalty mu pomohl Pánbůh. Měl jsem ale i štěstí, ví boleslavský brankář

Postrach útočníků Baníku se jmenuje Martin Polaček. Ve čtvrtfinále MOL Cupu lapil brankář Mladé Boleslavi v rozstřelu penaltu Poznarovi, v sobotu v lize pro změnu Barošovi v bezbrankovém duelu. „Čekal jsem úplně do poslední chvíle, vyplatilo se," řekl 28letý Slovák, který je šestým gólmanem, jenž v této sezóně za Středočechy nastoupil.

Šel jste proti Barošovi najisto?

Možná mi přálo štěstí, možná mi trochu pomohl Pánbůh. Jsem moc rád, že jsem pomohl mužstvu. Věřím tomu, že v dalších zápasech pomůžou chlapci mně.

Pomohlo vám, že jste s Ostravou absolvoval penaltový rozstřel v MOL Cupu?

Jsem maximalista, dělám před zápasem všechno, co můžu, analyzuju si hráče. Lze si podobné věci vyhledat na internetu, je tam každý hráč. Do přípravy dávám hodně. Možná proto mi to vyšlo.

Vzhledem k tomu, že soupeř zahrával pokutový kop, bod berete?

Nikoli, určitě je to pro nás ztráta dvou bodů. Doma takové zápasy musíme zvládat. Ještě nás čeká těžký boj o záchranu.

Bylo znát na obou týmech, o jak důležitý zápas jde?

Byla cítit nervozita, nikdo nechtěl udělat chybu. Doma bychom ale měli mít větší tlak, z toho jsem trochu zklamaný. Už čtvrtý zápas po sobě jsme nedali gól.

V čem je zásadní problém?

Šance si i vytvoříme, ale je možné, že nám nepřeje štěstíčko. Věřím, že v dalším zápase nepříznivou sérii zlomíme a nějaký gól dáme.

Doma se vám dlouhodobě nedaří, je to už frustrující?

Doufám, že v tom posledním zápase s Duklou sérii zlomíme. Je strašně dlouhá, doma se nevyhrálo od října. Nevím. Naposledy jsem chytal v polském Lubinu. Byl na nás tlak, chodilo deset tisíc diváků. V Boleslavi je mnohem menší stadión, tudíž i návštěvy. Měli bychom hrát pro fanoušky, kteří nám chodí fandit. Věřím, že alespoň jednou s námi budou na jaře slavit vítězství.

Co říkáte výsledkům vašich knkurentů? Například vítězství sestupem ohrožené Jihlavy v Liberci?

My se musíme koukat především sami na sebe. Když si uhrajeme svoje zápasy, nemusíme se na nikoho jiného ohlížet.