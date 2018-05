Trpišovského můra je pryč, na sedmý pokus Plzeň konečně porazil. A Plzeň vedenou Vrbou, připomíná kouč Slavie

Noční můra je pryč. Slávistický kouč Jindřich Trpišovský na sedmý pokus konečně porazil Plzeň a nijak netají, jak moc se mu ulevilo. „Co neporazil, já proti ní nikdy nezískal ani bod. A to jsem s Plzní hrál pětkrát v lize a jednou ve finále poháru,“ rekapituloval svou bilanci z předchozí liberecké štace. V sobotním ligovém šlágru se výhry konečně dočkal. Důležité pro něho, ještě důležitější pro Slavii, která nepřipustila, aby plzeňská Viktoria slavila mistrovský titul v Edenu.

Gól - 1:0! 27. Stanislav Tecl ze Slavie (druhý zprava) hlavičkuje, míč se odráží od Radima Řezníka (vlevo) do vlastní sítě.

Takže snaha nepřipustit, aby Plzeň přebírala od Slavie ligový primát právě v Edenu, byla tím hlavním motivem?

Nemohli jsme něco takového připustit. Viděl jsem to na všech kolem sebe. Na hráčích, na lidech, kteří v klubu pracují, na fanoušcích. Takže tím hlavním opravdu bylo, aby Plzeň neslavila titul právě u nás. Jsem rád, že se to povedlo.

A kdyby jen to - váš tým byl minimálně o třídu lepší než soupeř, jemuž i přes prohru titul nejspíš neunikne.

Opravdu to byl komplexní výkon se vším všudy. Mužstvo hrálo, jak hrát mělo. S nasazením, bojovností, patřičným drajvem, takže si výhru plně zasloužilo. Vždyť Plzni vůbec nedovolilo vystřelit přímo na naši bránu.

Diametrální proměna oproti předchozím domácím zápasům, v nichž jste se trápili a ztráceli body. To motivace porazit Plzeň až tolik působila?

Ono je pro nás zatím těžké hrát proti soupeři, který přijede jen a jen bránit a na ofenzivu úplně rezignuje, a mít proti sobě protivníka, jenž chce hrát fotbal, což Plzeň chtěla.

Vy jste jí to ale prakticky nedovolili. To proto, že se vám podařilo úplně eliminovat Hrošovského s Hořavou, kteří fungují jako motor Viktorie?

Kladli jsme v přípravě maximální důraz, abychom právě ty dva nenechali hrát. Hrošovský s Hořavou mají často míč, distribuují ho spoluhráčům a vlastně na nich je závislá hra celé Plzně. Proto jsem poslal do středu hřiště tři hráče, kteří je eliminovali, aby měli minimální prostor.

A na hrot útoku jste navíc postavil Tecla, který pohybem a rychlostí způsoboval plzeňské obraně neskutečné problémy. A nejen proto, že se pod první vstřelený gól podepsal a druhý sám dal.

Poprvé jsem měl k dispozici všechny tři útočníky, protože i Škoda byl k zápasu připravený. Chtěl jsem mít ovšem vpředu běhavého a rychlého hráče, který se stylem své hry liší od Škody a Necida. A právě Tecl, který se po návratu z hostování už ve Slavii adaptoval a zvykl si i na náš styl hry, takovým útočníkem je. A navíc je ve velmi dobré formě.

I tah se Sýkorou, hrajícím tentokrát ve středové řadě vám vyšel.

Mělo jít o překvapení pro soupeře. Sýkora je univerzálním vojákem, schopným nastoupit na kterémkoli místě sestavy. Když jsme ještě s Libercem hráli proti Florentině, zvládl i roli pravého obránce. On je prostě adaptabilní a proti Plzni podal určitě nejlepší výkon za celou dlouhou poslední dobu. Potvrdil, že mu místo ve středové řadě vyhovuje.

Ona se vám asi vůbec skládala sestava mnohem snáze, když jste měl po dlouhé době z koho vybírat.

Den před zápasem sice vypadl z kádru zraněný Flo, ale ve srovnání s předchozími utkáními jsem měl k dispozici o šest nebo sedm hráčů víc, což představovalo samozřejmě velké plus. Sestavu jsem mohl poskládat z rychlostních i silových hráčů, což pro nás bylo vzhledem k předpokládanému průběhu střetnutí dost podstatné.

A hlavně zvolená sestava na Plzeň platila.

Potvrdili jsme si, že pokud jsou hráči v pořádku, máme sílu a umíme se prosadit. Nechci ale výhru nad Plzní přeceňovat. Musí nám jít o to, abychom podobné výkony opakovali co nejčastěji a obdobnou bojovnost a drajv prokazovali i v zápasech, v nichž soupeři fotbal hrát nechtějí.

Neměl jste trochu obavy, abyste perfektně rozehranou partii nakonec neztratili, když za stavu 1:0 neproměnil Stoch penaltu?

Nebylo to samozřejmě příjemné, ale viděl jsem dobrý výkon svého mužstva a věděl, že máme zápas pod kontrolou. A ani na Stocha neproměněný pokutový kop nijak nedolehl, jeho výkon měl naopak vzestupnou tendenci. Ukázal prostě, že je velkým hráčem.

Prostě samé klady...

Opravdu ideální scénář. Dali jsme dvě branky a žádnou nedostali, nedovolili jsme Plzni, aby slavila titul v Edenu, nemáme žádného vykartovaného ani zraněného hráče.

Jen obhajoba titulu se pořád jeví jako chiméra. Dovedete si představit, že by Plzeň čtyři body potřebné k zisku titulu ve zbývajících třech kolech nezískala?

Nepředstavuji si vůbec nic, já ani nevím, s kým ještě hraje. Pro nás jsou v tuto chvíli důležité tři body, jimiž jsme si upevnili druhou příčku, o kterou nám jde, a naladili se na středeční finále poháru s Jabloncem. Na něj se teď soustředíme, stejně jako na to, abychom ve zbývajících třech ligových zápasech uhráli devět bodů. Zvlášť, když Plzeň má dál všechno ve svých rukou.

I pro vás by teď mělo být snazší jít za ziskem pohárové trofeje a oním devítibodovým ziskem, když už jste konečně porazil i Plzeň.

A ke všemu Plzeň s výborným trenérem Pavlem Vrbou, který mě hodně inspiroval, když jsem ještě působil v nižších soutěžích. Vždyť on postoupil opakovaně do Ligy mistrů, s reprezentací se dostal na evropský šampionát, působil v zahraničí, a hlavně hodně změnil český fotbal co se myšlení týče.