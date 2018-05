ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Čím jsem starší, tím méně tomu rozumím

Před zápasy se po celý týden spekuluje o příštím utkání a vytváří se předpoklady, aby to dobře dopadlo. V přípravě na zápas trenéři hovoří o tom, jak nám to půjde a co pro to budeme dělat. A pak v utkání ČFL Chrudim - Dobrovice ještě neuplyne první minuta, brankář Dobrovic vybíhá z branky, vyráží míč v souboji s protihráči do pole a následně levý obránce Chrudimi Mastík prvním dotykem posílá míč ze třiceti metrů do odkryté branky, do jejího horního rohu. Pro mě nejkrásnější gól víkendu.

Ale co pro trenéra Dobrovic Sedláčka? Ten by potřeboval time jako třeba v basketu, aby hráčům řekl, co budeme dělat, když od první minuty prohráváme. V přípravě na zápas se totiž obvykle z psychologických důvodů o negativním scénáři nehovoří. Poněvadž tým Dobrovic je bojovný, zápas přes šokující začátek zvládl tak, že konečný výsledek 0:2 se zrodil až osm minut před koncem z pokutového kopu. Utkání přeci jen rozhodla o něco větší fotbalovost domácích a jejich cesta do FNL může i nadále z prvního místa pokračovat.

Jiný scénář mělo utkání první ligy Liberec - Jihlava. Domácí chtěli udržet kontakt s mužstvy hrajícími o pohárovou Evropu, Jihlava přidat nějaký bodík do boje o záchranu v soutěži. Úsilí domácích a pomyslný rozdíl ve výkonnosti byly zúročeny před koncem poločasu gólem, koho jiného než Pulkraba. Traduje se, že obdržený gól do šatny přináší nepohodu do týmu, který jej dostal. To ale tým, který se dostal do výhody, musí ještě přidat, aby soupeře dorazil. V Liberci oproti předpokladům nastal pravý opak. Hráči Jihlavy po výhře 3:1 tvrdili, že jim obdržený gól paradoxně pomohl, protože je probudil a donutil ke zvýšení úsilí.

Zápas Sokolov - Hradec ve FNL spěl ve svém scénáři v prodloužení do remízy 1:1. Trenér Havlíček poslal v 81. minutě na hřiště Schwarze a v 87. minutě Mikera. Konec zápasu byl na spadnutí, Miker je faulován a Schwarz ve stylu sparťanského Stanciua rozhodl o vítězství Hradce. Takže od radosti Chrudimských v první minutě jsme se dostali ke smutku trenéra Horvátha v minutě poslední. A to se nám nechce zohledňovat zákony schválnosti, že trenér Hradce Havlíček skončil neslavně jako trenér Sokolova, a proto mohl odjet slavně ze Sokolova jako vítěz.