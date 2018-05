Slavia ziskem poháru nabídla obrovskou šanci i Spartě, sama fandí Atlétiku

Ještě nikdy neměla fotbalová HET liga takovou váhu, jako právě letos. Pokud všechno dobře dopadne, zajistí hned třem jejím nejlepším klubům přímý postup do skupin některé z pohárových soutěží! Vítězství Slavie ve finále MOL Cupu nad Jabloncem pak nabídlo obrovskou šanci i rivalské Spartě. A zajistilo, že nejspíš i pátý tým z konečné tabulky se podívá do pohárové Evropy.

Už jen tři kola zbývají do konce soutěže, jejíž vítěz si velmi pravděpodobně zajistí přímý postup do základní skupiny Ligy mistrů. Nejblíže má k vysněné metě Plzeň, vede o šest bodů před druhou Slavií.

Aby se český šampión kvalifikoval přímo do základní fáze, musí být splněna podmínka, že si vítěz LM zajistí přímý postup do příštího ročníku milionářské soutěže také ze své domácí ligy.

Jistota je u španělského Realu Madrid. Velký předpoklad má také druhý finalista Liverpool, který má kolo před koncem Premier League dva body navrch v dostizích s Chelsea.

Španělský finalista je jistota

Na druhý celek HET ligy pak bude čekat druhé nebo třetí předkolo Ligy mistrů. Lákavější je pochopitelně druhá možnost. Stříbrný tým české ligy potřebuje, aby vítěz Evropské ligy postoupil do LM i přímo ze své domácí soutěže. Tuto podmínku by jistě splnilo španělské Atlético Madrid. Naopak druhý finalista Olympique Marseille ve francouzské lize dvě kola před koncem ztrácí na potřebné druhé místo dva body.

„Vedení vývoj v důležitých soutěžích hodně sleduje. Dostal jsem instrukce, ať fandím Atlétiku," usmívá se Jindřich Trpišovský, trenér Slavie.

Kvalifikovat se až do 3. předkola Ligy mistrů je navíc letos o to lákavější, že vypadnutí z něj v nemistrovské části znamená automaticky vstupenku přímo do základní skupiny Evropské ligy. Jedná se o novinku proti minulým sezónám, kdy tým vyřazený ze 3. předkola LM musel ještě absolvovat nástrahy play off Evropské ligy.

Boj o Champions League má přednost

Ke druhé ligové příčce má nejblíž právě Slavia s čtyřbodovým náskokem na třetí Olomouc.

Sešívaní se jako vítěz MOL Cupu kvalifikovali rovnou do Evropské ligy. Jenže pokud zároveň obsadí druhé místo v HET lize, vstoupí v platnost pravidlo, že přednost má boj o Champions League.

Slavia by tak šla do předkola LM s rizikem, že pokud by se jednalo o předkolo druhé, musela by v případě vyřazení o EL ještě tvrdě bojovat a za určitých okolností by mohla strávit podzim bez evropských pohárů. Paradoxně na rozdíl od třetího mužstva ligy, které by od Slavie coby vítěze poháru „přebralo" už jistou místenku v EL.

Velmi lukrativní bitva o třetí příčku

Bitva o třetí příčku se tak stala velmi lukrativní. Reálně o ni bojují tři týmy - Olomouc, Jablonec a Sparta. Sešívaní tak paradoxně nabídli rivalovi z Letné obrovskou šanci, aby zachránil mizernou sezónu přímým postupem oceněným přibližně 70 milióny korun.

Ve hře je stále i Jablonec, který o jednu šanci přišel porážkou ve finále poháru.

„Teď zase musíme zapomenout na pohár, tři ligová kola jsou před námi. Těžké, ale musíme se z porážky oklepat. Vyčistit si hlavy, připravit se psychicky. Pořád je postup do Evropy v našich silách, musíme závěr sezóny zvládnout a zůstat co nejvýš na pohárových pozicích," přeje si trenér Petr Rada.

Jasné teď také je, že pokud se Slavia udrží v lize mezi nejlepší čtyřkou, což je téměř jisté, půjde do kvalifikace Evropské ligy i pátý tým z ligy. Startoval by ve 2. předkole.

Jistou šanci tak stále má i šestý Liberec.