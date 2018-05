Fanoušci Plzně se dobývali za hráči, situaci řešili těžkooděnci. Dav krotil i Vrba

Remízu 1:1 se Slováckem nevydýchali někteří fanoušci Plzně, kteří se po sobotním domácím utkání pokusili dobývat do šatny za hráči Viktorie! Do akce byli povoláni těžkooděnci, kteří příznivcům zabránili k vniknutí do útrob stadiónu. Někteří se i tak dostali na recepci.