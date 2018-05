Olomoučtí mají po výhře ve Zlíně jisté předkolo Evropské ligy. Chtějí ale ještě víc

„Je to škoda. Myslel jsem, že balón od Bači šel ještě přes mojí nohu. Sudí mi ale sdělil, že viděl na videu, že to byl vlastňák. Tak to aspoň budu mít v kabině levnější. Hattricku je škoda, ale důležité je, že jsme vyhráli a vrátili se na třetí příčku, která by nám na konci sezóny dokonce zajistila základní skupinu Evropské ligy," přemítal spokojený Řezníček.

Měl za to, že jeho tým měl valnou většinu utkání pod kontrolou. „Hlavně v prvním poločase jsme Zlíňany do ničeho nepustili. A když po pauze domácí snížili na 1:2, naštěstí jsme okamžitě zareagovali třetím gólem," liboval si zkušený forvard, který prý příliš neřešil předzápasové výroky trenéra Zlína Petržely, že s Hanáky neprohraje. „Soustředil jsem se na náš výkon. Tak je to podle mě správné," tvrdil Řezníček.

Porvou se na Spartě

Kouč Sigmy Václav Jílek netajil obrovskou radost. „Už teď mohu konstatovat, že tato sezóna je z našeho pohledu doslova fantastická. Ale ještě nic nekončí. Třetí místo a přímý postup do skupiny Evropské ligy nás strašně láká. Zřejmě v klíčovém utkání na Spartě se o to za týden porveme ze všech sil," předsevzal si.

Netajil, že po povedeném střetnutí zavládla v olomoucké šatně obrovská euforie. „Mě těší nejen tři body, ale i to, že jsme je ve Zlíně získali po výborném výkonu," svěřil se Jílek. Nevyčítal brankáři Buchtovi, že před jedinou trefou Fastavu neudržel míč. „To se může stát. My jsme ovšem tu situaci nedohráli, nechali jsme Železníka neobsazeného. Cením si ale, jak skvěle kluci hned zareagovali," měl radost, že jeho mužstvo záhy znovu náskok navýšilo.

Ve Zlíně vládne smutek

Ve zlínské kabině zavládl naopak smutek, Fastav ještě stále nemá jistotu záchrany. „Po naší blbosti jsme bohužel inkasovali rychlý gól a udělali jsme pak i další chyby, které Olomoučtí potrestali. Naší psychice to bohužel nepřidává," povzdechl si útočník Lukáš Železník, autor jediné branky Zlína. „Fanoušci nám po utkání řekli, že nám tuto porážku odpustí, ale že musíme zabrat za týden v derby na Slovácku. Cítím to úplně stejně. Já jsem byl u toho, když se Zlín do ligy před třemi roky vrátil, a strašně nerad bych teď spadl," měl jasno.

Trenér Fastavu Vlastimil Petržela je přesvědčený, že se jeho celek zachrání. „Určitě to zvládneme. Ale jsou to obrovské nervy," připustil. S Olomoucí prý jako kouč prohrál vůbec poprvé. „Musím ovšem uznat, že zaslouženě. Soupeř byl lepší. My se sice celý týden na něco připravujeme, ale pak kluci předvádějí na hřišti úplně něco jiného," štvalo Petrželu, který věděl, že se důležitý zápas vůbec nepovedl především mladému obránci Bačovi. „Vůbec nevím, co se s ním teď děje. Dopustil se spousty hrubek. Je to ale talentovaný hráč, nerad bych ho dostal pod nějaký velký tlak," uvažoval Petržela.