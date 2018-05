Neuvěřitelné! Spal půl hodiny v křesle, pak oslavil narození syna vítězným gólem

„Byl to náročný zápas. Od půlnoci jsem byl v porodnici a ve čtvrt na dvanáct se mi narodil syn. Šel jsem na oběd, hodinu si odpočinul a šel na zápas, takže jsem teď absolutně hotový. Jsem rád, že jsme vyhráli," popsal předzápasovou „přípravu" vyšťavený Doležal, jehož v 79. minutě vystřídal Tomáš Hübschman.

„Spal jsem asi půl hodiny v křesle, takže jsem byl docela dost unavený. Jsem teď rád, že stojím. Fakt jsem úplně hotový. Trenér mě tam chtěl nechat, sám jsem si řekl o vystřídání, protože to už to hraničilo s velkými křečemi," přiznal. „Pro syna je to neuvěřitelně krásný dárek," rozplýval se.

„Volal mi v noci, že odjel do nemocnice. Pak mi volal za hodinu, že tam zůstává. Musím před ním smeknout, že do zápasu chtěl jít," ocenil kouč Petr Rada, který se pak kvůli střídání Doležala pohádal s jedním divákem na tribuně.

„Odmakal sedmdesát pět minut a pak zvedl ruku, že už nemůže. Vůbec se tomu nedivím! Je vyšší postavy, má to těžší. Kéž by byl každý jako on. Když jsem pak slyšel z tribuny, proč ho střídám, byl jsem na infarkt. Jak se někdo dívá na fotbal, když ani neví, že si hráč řekne o střídání? To mě dovede vytočit. Smekám před ním. Výkon odmakal a korunoval ho gólem, který si zasloužil. V duchu jsme si přál, aby dal branku," vysvětlil Rada.

Povolil Pelta večírek?

Ten gól znamenal pohárovou Evropu. Z jablonecké kabiny se po utkání dlouho ozývalo bouřlivé skandování. Do šatny zamířil i spokojený majitel klubu Miroslav Pelta. Povolil večírek?

„Sám říkal, ať uděláme nějakou menší oslavu, ale ať to nepřeháníme. Syna nějak zapít musíme, ať je zdravý. Ale s mírou. O víkendu hrajeme důležitý zápas, takže to samozřejmě oslavíme, ale v rámci střízlivosti," usmíval se Doležal, který partii se zachraňující se Karvinou rozsekl hlavou v 70. minutě po nádherném centru Jaroslava Zeleného.

„Byl to ukázkový centr. Jen jsem se modlil, aby to tam spadlo, protože jsem tam předtím měl hlavičku ze standardky a šla nad. Doufal jsem, že to odčiním a naštěstí to tam zapadlo. Jsem rád, že jsme vyhráli. Byl to fakt těžký zápas, Karviná hrála hodně dobře," ocenil soupeře, který v 63. minutě odpověděl na úvodní gól Jana Chramosty ze 34. minuty vyrovnávací brankou Pavla Dreksy.

Chceme 3. místo, zní z Jablonce

„Druhý poločas jsme začali špatně, stáhli jsme se do obrany a byli jsme za to potrestáni. Se štěstím nám vyšel centr a vyhráli jsme. Jsme strašně šťastní," jásal. Ostatně Jablonec si tím pojistil po tříletém půstu návrat do pohárové Evropy.

„Máme sice předkolo Evropské ligy, ale my bychom chtěli dosáhnout na třetí místo a pokusíme se jít rovnou do skupiny. Samozřejmě je to daleko, ale nevzdáváme se. Na Slavii se pokusíme v příštím kole vyhrát, doufáme, že Olomouc ztratí na Spartě a my se na ně dotáhneme. A poslední kolo bude o všechno," plánoval novopečený otec.