Takový kolaps nesmíme přejít, řekl teplický trenér Šmejkal po ostudě s Brnem. Trapný výkon, dodal brankář

Totální rozčarování z výkonu domácích. Takové byly pocity většiny diváků po zápase fotbalistů Teplic s poslední Zbrojovkou Brno. Severočeši podlehli poslednímu celku tabulky 1:4, na což někteří horliví fanoušci zareagovali tím, že se po zápase shromáždili před hlavním vchodem do útrob stadiónu a skandovali „Šmejkal ven.“ Teplický trenér se k tomu postavil čelem.

„Především bych se chtěl všem omluvit. I pro mě je to nepochopitelný kolaps," uvedl Daniel Šmejkal. „To jsme nebyli vůbec my. Také cítím obrovské zklamání. Zápas neměl z naší strany parametry, na jaké jsme zvyklí," přemítal kouč.

Teplice prohrály podruhé v řadě na domácím trávníku. Předtím to bylo s Olomoucí se třetím týmem tabulky. Zbrojovka ale přijela na sever Čech v roli mužstva, které je bezprostředně ohrožené sestupem. Přesto si odvezla snadno tři body. „Nesmíme panikařit, ale na druhou stranu to nesmíme jen tak přejít. O něco se snažíte a jedno utkání to takhle smázne. Necháme si všechno rozležet. Musíme se nějak rehabilitovat, abychom dokázali, že jsme tým. A odvedli jiný přístup," tvrdil teplický kouč.

Hodně se probíral post brankáře. „Máme dva gólmany, Diviše a Grigara. Diviš nepodával v poslední době optimální výkony. Tomáš Grigar pak nastoupil na Slovácku, kde to bylo ku prospěchu věci. Proti Brnu chyboval u dvou gólů, ale porážka není jen vinou Grigara," mínil Šmejkal.

Brankář Tomáš Grigar vzal porážku na sebe. „Klukům, trenérům, vedení klubu i fanouškům se chci omluvit. Byl to trapný výkon. Začalo to ode mne, udělal jsem totální hloupost při gólech, a pak se to vezlo," klopil zrak zkušený gólman po nepovedeném zápase.