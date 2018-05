ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Plzeňští, buďte v klidu, on to za vás někdo vyřeší

Tři kola před koncem roku 2002 nám v Liberci k vítězství v ligovém ročníku stačila jedna výhra. Dobrá, prohrajeme v Teplicích, na něž jsme stejně v minulosti neuměli. Pak máme doma Brno. To bude brnkačka a oslavy můžou začít. Avšak ouha! Brankář Kinský dostal od Pacandy gól z půlky hřiště a konečný výsledek je 3:3.

Sebevědomí nám nechybí, vyhrajeme na Bohemce. Ale Štajner trefuje z bezprostřední blízkosti prázdné branky břevno a hráči ve finále zápasu, kdy se mají snažit na hřišti o zvrat, běhají okolo diváků a ptají se, jak na Strahově hraje Žižkov se Slavií. A když v závěru slávistický Kuka střílí gól, jásáme, že při vší naší snaze ho nemusíme dávat my. Takže Plzeňští, buďte v klidu, on to za vás někdo vyřeší.

I když o tolik nešlo a blížil se závěr zápasu, vždy jsem říkal, že se nám blíží závěrečný chaos. Působit na mužstvo, jehož koncentrace na hru úměrně s psychickou kondicí a odolností upadá, je nesmírně obtížné. Trenér je pak psychicky více vyčerpán než hráči, a proto bezprostředně po skončení zápasu a získání titulu vznikl můj nejkratší rozhovor pro televizi Nova.

Redaktor Jakub Železný: „Vy snad z toho ani nemáte radost."

Já: „Ta otázka je blbost, že jo?"

On: „Je."

A tím rozhovor skončil.

Vážení přátelé, trenéři a hráči, všechno je to o koncentraci, schopnosti se soustředit na řešení jednotlivých herních situací, aby při výběru a realizaci jejich řešení bylo co nejméně chyb a byla ještě možnost je napravit. Přečtěte si ještě jednou rozhovor s Petrem Čechem v návaznosti na dvě stě vychytaných nul v anglické lize, kde se problémů koncentrace dotýká. Plzeň má jednu výhodu. Má zkušenosti z evropských pohárových zápasů, kde není ve výsledku možnost opravného účinku. Je to o tom, co je tady a teď. A ne vem to ďas, za týden hrajeme zas. Z tohoto pohledu věřím, že to Plzeň zvládne, ale nebude to mít lehké.

Jako trenér Dunajské Stredy jsem byl účasten zápasu, kde jsme spolurozhodovali o titulu jiných a za celou sezónu jsme za vítězství neměli větší prémie vypsané. Jenže fotbalový bůh je mocný a někdy můžete dát na misku vah zlatou cihlu a je vám to houby platné, protože podstata problému spočívá v tom, co bylo výše popsáno.