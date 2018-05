Rozpolcený Laštůvka může potopit svou Karvinou. Tohle jsem si nepřál, přiznává

Obtížné utkání čeká v sobotu brankáře Jana Laštůvku. Ani ne tak z důvodu kvality soupeře, na to je zvyklý. Složité to pro něj bude z osobních pohnutek. V Karviné, kde s Baníkem od 16 hodin rozehraje utkání 29. kola HET ligy žije, fotbalově vyrůstal a po návratu ze zahraničí místnímu klubu pomáhal adaptovat se v nejvyšší fotbalové lize. Před sezónou se navíc rozhodoval, zda ze Slavie zamíří do Baníku, či do Karviné, kterou nyní může poslat zpátky do druhé ligy.

„Kdybychom byli už dnes zachránění, což jsem si moc přál, asi bych nechytal. Bohužel tomu tak není, oba hrajeme skoro o všechno. Ale nemám strach nebo něco takového," řekl 35letý gólman Baníku, který už zažil, jaké to je přijet do Karviné coby soupeř. Na podzim si to vyzkoušel se Slavií, tehdy ale kvůli zranění nechytal.

Dnes v brance bude. „Víme, o co hrajeme. Všichni umíme počítat. Když zvítězíme, tak jsme zachránění. Ale možná by něco řešila i remíza, když bychom potom doma porazili Brno. Ale to jsou jen počty. Musíme se soustředit na svůj výkon a nespekulovat," upozornil Laštůvka.

Když se Baník střetl s Karvinou v lize na podzim, utkání skončilo blamáží. Ostrava doma prohrávala, ale dvěma góly z ofsajdu utkání otočila. „Ať už se na podzim stalo, co se stalo, my musíme mít klidnou hlavu," varoval Laštůvka, tehdy ještě brankář pražské Slavie. „To utkání jsem viděl a bude hodně důležité, zda ho kluci z Karviné dokázali vymazat z hlav. Je jen na nich, jak se k tomu postaví. Bude to boj, ale nemá cenu být přemotivovaný," upozornil.

Ke klidu nabádá i karvinský záložník Marek Janečka, který podzimní porážku ve Vítkovicích těžko kousal. „Udělali jsme dost pro to, abychom nejméně bodovali, ale bohužel některé věci ovlivnit nemůžeme," řekl tehdy krátce po utkání na adresu rozhodčích.

Nyní hrají Karvinští ještě o víc. V případě další ztráty by se velmi přiblížili sestupu. „Všichni si uvědomujeme, že nás čeká existenční zápas. Žádné další zaváhání si nemůžeme dovolit," připustil slovenský fotbalista. „Baník je na tom podobně a bude to hlavně o hlavách. Kdo ho zvládne v hlavě, bude úspěšnější," dodal Janečka.