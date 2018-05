Kapitán plzeňských mistrů je šťastný, že se mýlil! Tahle noc bude dlouhá, slíbil Hubník

Když slavil s Plzní titul před dvěma lety, myslel si, že je jeho poslední v kariéře. Kapitán Viktorie Roman Hubník se mýlil: po sobotním duelu s Teplicemi (2:1) si na sebe oblékl mistrovské triko znovu. S pořadovým číslem čtyři. „Je to nejšťastnější den v tomto roce. Tahle noc bude dlouhá, užijeme si oslavy i s fanoušky," zářil Hubník.

Radost jeho i jeho parťáků byla o to větší, neboť mají jistotu základní skupiny Ligy mistrů. A s ní i pohádkovou prémii od UEFA ve výši 382 miliíonů korun! Ve čtyřech předchozích případech se Plzeň musela proplétat sítem předkol, teď už může snít, kteří z gigantů do Doosan Arény na podzim zavítají.

„Vážím si všech titulů stejně. Tenhle je ale speciální, zvláštní, protože jsme postoupili přímo do skupiny Champions League. Pro spoustu z nás to bude možná poslední šance, jak si tuto výjimečnou soutěž zahrát," uvedl Hubník.

Nakonec si Vrbova parta mohla dovolit s Teplicemi prohrát, Slavia totiž padla doma s Jabloncem. Už v poločase prohrávala o tři góly, průběžný stav ale Hubník neznal. „Informace, jak to vypadá v Edenu, jsem dostal až v devadesáté minutě. Kdybych skóre znal dřív, možná bych se po snižujícím gólu Teplic tak nezlobil," smál se Hubník.

Na jaře do smíchu nebylo

Během jara ale ani jemu do smíchu nebylo, původní 14bodový náskok z podzimu se ztenčoval, sešívaní z něj nemilosrdně ukrajovali. Předčasné oslavy se nekonaly, Západočeši nakonec o titul bojovali až do předposledního kola.

„Titul jsme si mohli uhrát dřív, jaro ale nebylo úplně ideální. Neodehráli jsme dobré zápasy, ve spoustě z nich jsme z první šance dostali gól," podotkl plzeňský kapitán. „Je vidět, že hlava dělá strašně moc. Příkladem je třeba vyřazení Barcelony ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Každý z nás fotbal hrát umí, ale jak to nezvládne hlava, nejdou ani nohy. Jaro nás v ideální formě nepotkalo, po debaklu na Bohemce to bylo těžké. O to cennější je, že jsme titul uhájili," radoval se Hubník.