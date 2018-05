Konečně jsme vyhráli doma, oddechl si boleslavský kouč Weber

Nejtěsnější výhrou se fotbalisté Mladé Boleslavi rozloučili s domácím prostředím v právě vrcholícím ročníku první ligy. Pražskou Duklu zdolali 1:0, když o výsledku rozhodl Komličenko už v prvním poločase. Bylo to přitom vůbec první jarní ligové vítězství Středočechů na vlastním stadiónu.

„Za dobu, co jsem u mužstva, poprvé prožívám pocity z úspěchu na našem trávníku v boji o body. Samozřejmě kromě pohárového duelu s Ostravou," oddechl si mladoboleslavský trenér Jozef Weber. „Je dobře, že jsme vyhráli a ukončili tu nepříjemnou domácí sérii. Celkový výkon nebyl optimální, i když začátek jsme měli velmi slušný a myslel jsem si, že konečně předvedeme potřebnou kvalitu. Škoda neproměněného pokutového kopu Valenty, který pak mě i další šanci. Po Komličenkově gólu jsme znervózněli, Dukla převzala iniciativu," rozebíral kouč vítězů.

Ve druhé půli se už na vedení Boleslavi nic nezměnilo. „Předtím nás ale Dukla částečně zatlačila, ale po přestávce jsme si výhru pohlídali. Ani soupeř se už nedostal do vyložené šance, takže výsledek považuji přece jen za spravedlivý," mínil Weber.

V Boleslavi ale záchranou týmu v lize letošní sezóna ještě nekončí. „Nebyl to jednoduchý ročník, a i v posledním kole nám půjde o hodně. Není nám jedno, na jakém místě skončíme. Rozhodně nechceme být někde dole," dodal Weber.

Dukla se neprosadila

„Chtěli jsme navázat na poslední zápasy, kdy se nám dařilo. Nepovedl se nám ale vstup do utkání, hráli jsme vlažně, byla tam spousta ztrát balónů, z čehož pramenila horší kompaktnost. A třebaže jsme přečkali penaltu, stejně jsme inkasovali," konstatoval trenér Dukly Jaroslav Hynek. Mnoho však nescházelo, aby Pražané ještě před přestávkou vyrovnali. „Za sporný okamžik považuji zákrok na Holendu, mohla to být penalta podle toho, jak jsem se bavil s hráčem. A pak ve 45. minutě měl Holenda další šanci. Zápas mohl skončit remízou, protože druhá půle byla od nás lepší a hráli jsme do plných. Boleslav dobře bránila a díky efektivitě z prvního poločasu vyhrála," uvažoval kouč Pražanů.

Na Julisce se hovoří o prodeji klubu. „Snad jsme záchranou v lize pomohli majiteli k tomu, aby mohl vybrat partnera pro vedení klubu. Ale moc o tom nepřemýšlíme, naším cílem bylo udržet ligu. To se povedlo, ale ještě není konec. Tlaky na umístění jsou vždycky a hráči navíc hrají i o prémie," řekl Hynek už směrem k poslednímu duelu s mistrovskou Plzní.