Berkovec jarní premiéru ozdobil čistým kontem. Užil jsem si to, svěřil se gólman Karviné

Nebyl jste překvapený, že na vás trenér nyní ukázal, když jste celé jaro jen vysedával na střídačce?

Vůbec jsem nad tím takhle nepřemýšlel. Těšil jsem se. Hraje se o záchranu, bylo hodně lidí, pro mě to byl dobrý zápas, a já si jej užil. Tak to někdy je. Na podzim tam šel takto zase Paťo (Patrik Le Giang) a chytal dobře. Pokud se zachráníme, je to i jeho velká zásluha.

Trenér připustil, že to měl být impuls pro tým. Bral jste to taky tak?

No, nám to vázne spíš směrem dopředu než dozadu.

Musel jste řešit tři střely, dvě byly docela nebezpečné. Která více?

Ta jejich první v prvním poločase. Tu jsem neviděl a vyrazil ji na roh. Ta druhá byla taková propagační, tu jsem si spíš užil. Jinak neměli nic. Tak jako my, no.

Těch třináct rohů, které měl Baník, bylo asi horších, ne?

To už je horší. Nechtěli jsme dělat standardky, ale bohužel to přišlo. Tlačili, měli v prvním poločase převahu. My jsme ale neměli bohužel nic, jinak by to utkání bylo zajímavější.

Z těch rohů vás ale na druhou stranu téměř neohrozili. Dobře jste je odbránili?

Měli tam nějaké hlavy, ale chodilo to vedle. Kluci chodili dobře do těla, odvedli práci za mě.

Oddechl jste si, že v útoku Baníku chyběl Milan Baroš?

Kdyby hrál, bylo by to zajímavější. Oddechl, neoddechl, je to další hráč. my jsme se připravovali na to, že bude, i že nebude hrát. Prostě nehrál, a tak to je.

V Jihlavě vám půjde o všechno, jaké to bude?

Náročné. Já to zažil v Bohemce. Museli jsme udělat sedm bodů ze tří zápasů, nikdo nám nevěřil a povedlo se. Doufám, že to dopadne stejně jako tehdy. Byla by to škoda, protože Karviná má hezký stadión, lidi sem chodí. Znám jiné stadiony, kam lidi moc nechodí a budou hrát ligu.