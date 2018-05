Kryštůfka sestup bolí. O to víc, že v Karviné byla taky remíza, smutnil brněnský bek

Propásli šanci usilovat o záchranu v nejvyšší soutěži až do posledního kola. Fotbalisté Brna v sobotu jen remizovali před svými fandy s Jihlavou 0:0 a jsou prvním sestupujícím týmem. Do druhé ligy se vracejí po šesti letech. Obránce Lukáš Kryštůfek, který přišel do Zbrojovky v zimě právě z Jihlavy, netajil po zápase obrovské zklamání.

Bolí sestup hodně?

Strašně moc. Jsem z toho hrozně špatný. A děsně smutný.

Asi jste něco takového po lednovém přestupu do Brna nečekal, že?

Rozhodně ne. Sestup jsem si nepředstavoval ani v nejčernějším snu. Zbrojovce vyšel závěr podzimu a já jsem věřil, že se v lize udrží. Ale takový je fotbal. Těžko v něm něco plánovat. Prostě to dopadlo takhle.

Proč se vám nepovedlo Jihlavu porazit?

Měli jsme většinu utkání víc ze hry, avšak žádné velké šance jsme si nevytvořili. Zatímco před týdnem v Teplicích nám spadlo do brány skoro všechno, tentokrát jsme bohužel produktivní nebyli, byť jsme měli mnohem častěji balón na kopačkách. Škoda že se nám nepodařilo vstřelit vedoucí gól, to by se nám hned hrálo líp.

Mrzí bezbranková plichta o to víc, že vám nahrál nerozhodný výsledek v utkání Karviná - Baník?

Pochopitelně. My jsme nastupovali do střetnutí s Jihlavou s tím, že chceme za každou cenu vyhrát, ale zároveň jsme věděli, že další výsledky našich konkurentů z konce tabulky neovlivníme. Teď, když víme, že v Karviné taky gól nepadl, jsme naštvaní o to víc.

Ale z ligy jste asi nespadli kvůli remíze s Jihlavou...

To rozhodně ne. Chybějí nám body z řady předchozích utkání. Třeba na Slovácku či na Dukle. A v hlavě mám pořád především domácí duel s Karvinou, v němž jsme byli o dvě třídy lepší, ale skončil taky 0:0.

Zůstanete ve Zbrojovce i ve druhé lize?

Mám platnou smlouvu, tak počítám, že ano.

A máte představu, jak bude mužstvo o soutěž níž vypadat?

To netuším. V tuto chvíli na to nedokážu odpovědět.