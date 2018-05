Vrba rázně odmítl spekulace o odchodu, zato potvrdil, že několik nových posil se už Plzni upsalo

„Pokud máte nějaké informace, kam jdu a kdo je potvrdil, napište to. Pokud ne, není třeba se o tom bavit," rázně odmítl spekulace, že by se chystal k podobnému kroku, jakým překvapil ještě coby reprezentační trenér bezprostředně po evropském šampionátu ve Francii.

Ostatně, mnohokrát se nechal slyšet, že v hierarchii jeho hodnot představuje Champions League nejvyšší level, na jaký může jako trenér pomýšlet.

„A pro hráče samo sebou také. V Česku si jich Ligu mistrů zase až tak moc nezahraje. My v ní na podzim startovat budeme, což nám pomáhá při jednáních s fotbalisty, o které máme zájem," potvrdil Vrba, že obměnu kádru plánuje.

„Mírná obměna nás skutečně čeká. Minimálně čtyři hráči by přijít měli, některé už máme i podepsané," potvrdil, i když konkrétní jména samozřejmě nevyřkl.

To jen v kuloárech se spekuluje, že mistrovský dres plzeňské Viktorie by mohl obléknout nigerijský legionář Ubong Ekpai (22 let) působící ve Zlíně, že z Jihlavy by mohl přijít lotyšský útočník Dávis Ikaunieks (24 let), že v Olomouci má Plzeň vyhlédnutou dvojici David Houska (24) a Jakub Plšek (24), v Ostravě má políčeno na Roberta Hrubého (24) a v Jablonci na Jaroslava Zeleného (25).

Informace o letních akvizicích jsou tudíž zveřejněné, na vedení Viktorie ovšem bude, zda jejich pravdivost během příštích dnů a týdnů potvrdí. Jinak se totiž v duchu Vrbových slov nebude o čem bavit.