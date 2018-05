Sýkora pogratuloval Plzni: Titul má zaslouženě, my na jaře poztráceli moc bodů

Kolo před koncem je jasné, že titul neobhájíte. Bolí tahle definitiva?

Za prvé (Plzni) gratuluju. A za druhé to mrzí. Ale na jaře jsme poztráceli moc bodů, takže jsme ani nemohli myslet na to, že bychom to zvládli. Myslím, že je to zasloužené.

S Jabloncem jste po poločase prohrávali vysoko 0:3. Co se na hřišti stalo?

Do utkání jsme vstoupili celkem dobře, ale pak jsme dostali gól. Já tam potom měl i šance, které kdybych dal, průběh zápasu by byl asi jiný. V tom byla chyba. Dostali jsme laciné góly a v celém prvním poločase jsme už nehráli to, co jsme chtěli.

Připomínali jste si derby se Spartou, kdy jste také dokázali po pauze smazat třígólovou ztrátu a vyrovnat?

Určitě nás to napadlo. Hlavně jsme nechtěli, aby to doma skončilo 0:3, protože to by bylo fiasko. I když 1:3 jím je taky... První poločas byl od nás špatný, stávat by se to nemělo.

Jedinou branku jste vstřelil vy, ale až deset minut před koncem, to už bylo pozdě, že?

Dostali jsme se tam do vápna, hodil jsem si to na střed a vystřelil a tečovali to do sítě. Kdybychom dali gól dřív, tak jsme je mohli víc potrápit. Takhle to bylo kolem osmdesáté minuty a už tam bylo málo prostoru. Gólman Jablonce chytal skvěle, další tři čtyři šance nám vychytal.

Jablonec teď má se Slavií lepší vzájemné zápasy a v posledním kole vás díky tomu může předstihnout v tabulce. Nebojíte se ještě o druhou příčku?

Takhle my přemýšlet nemůžeme. Musíme se od pondělí plně koncentrovat na sobotní zápas (v Teplicích) a musíme ho zvládnout, nic jiného v hlavách mít nesmíme.

Ovlivnila váš výkon nejasná situace ohledně majitele klubu?

Myslím, že ne. Tyhle věci jsou věci vedení a ono si je vyřeší. My máme za úkol hrát fotbal a na hřišti odevzdat všechno. O to víc nás mrzí, že jsme to nezvládli.

Po utkání byl za vámi v kabině šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Co vám říkal?

Něco řekl, ale to by mělo zůstat v kabině.

Prozraďte alespoň, bylo to povzbuzující?

Ano, bylo.

Je těžké z pozice hráče situaci nevnímat?

Když si vezmete, že jsme od toho, abychom hráli fotbal, tak to těžký není. Musíme se koncentrovat na to, jak hrajeme, a ne na to, co se děje ve vedení.