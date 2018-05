Srazil Boleslav a za pár hodin se na stadiónu ožení. Snad mi to kluci moc nevyšlapali, směje se Plšek

Prožívá hotový víkend snů. V sobotu odpoledne zlomil Jakub Plšek v ligové bitvě Mladou Boleslav dvěma trefami a s olomouckými spoluhráči bujaře slavil čtvrtou příčku zaručující start v třetím předkole Evropské ligy. Už v neděli se ale na trávník Androva stadiónu vrátí znovu, jenže tentokrát místo dresu oblékne sako s kravatou. „Je to tak, žením se,“ usmíval se 24letý fotbalový záložník, který po důležitém prvním gólu uháněl směrem k západní tribuně, aby ukázal srdíčko svojí nastávající choti, jež kanonýrovi Sigmy fandila z hlediště.

Chystá se na vaši svatbu celý tým?

To ne, nevešli bychom se do vipky, kde máme pak hostinu. Příští týden má svatbu i Sláďa (Martin Sladký), takže jsme byli tento týden v šatně trochu terčem ostatních. Sláďa si dneska připsal asistenci, takže se nám to povedlo. (úsměv)

Góly jste věnoval manželce?

Všechny, které dám, patří jí.

Jaké to bylo hrát den před svatbou?

Super, těším se na zítřek. Doufám, že mi to tam kluci moc nevyšlapali. (smích)

Ani výhra 3:0 vám nakonec k třetí příčce nestačila, na druhou stranu ligu jste zakončili na čtvrtém místě před Spartou...

Je to pohádka. Před sezónou tohle nikdo nečekal. Hodně nadstandardní umístění. Je paráda skončit před Spartou a jít až do třetího předkola než začínat už ve druhém. Věřili jsme i ve třetí místo, ale... Nebudu se k tomu vyjadřovat.

Dostávali jste během utkání s Boleslaví zprávy, jak si vedou Jablonec se Spartou?

V poločase jsme měli informace, jak hraje Jablonec. Ale spíš jsme se dívali na Spartu. Bohemce jsem věřil, že remízu udělá.

Jak těžký byl poslední krok?

Těžký. Boleslav ukázala, že má sílu, i když se jí na podzim nedařilo. Naštěstí v prvním poločase jsme byli efektivnější. Ve druhé půli jsme ji už přehrávali, a i v deseti si už výhru pohlídali.

Brankáře Polačka jste pokořil hned dvakrát, navíc jste otevřel skóre parádní ranou z dálky...

Neměl jsem komu nahrát, tak jsem to zkusil a naštěstí to pěkně sedlo.

Celkově jste v sezóně nasázel jedenáct branek a navázal tak na loňskou druholigovou sezónu, v níž jste skóroval osmnáctkrát. Co říkáte na tuhle bilanci?

Jsem rád, že jsem vyvrátil prognózy některých lidí o tom, že to, co jsem nastřílel v druhé lize, už v první nepotvrdím.

Olomouc se pokusí v létě probít do skupiny Evropské ligy, budete u toho? Zůstanete na Hané?

Doufám, že jo (úsměv). Nemám žádné zprávy, takže normálně pokračuju tady.