Hušbauer: Stáli jsme za panem Tvrdíkem. Transparent od fanoušků nebyl hezký!

Před cestou do Teplic, kde si v sobotu výhrou 3:0 zajistili definitivně druhé místo, zažili fotbalisté Slavie nepříjemné dny. Domácí prohrou s Jabloncem si zkomplikovali cestu za stříbrnou příčkou, do toho média chrlila do éteru informace o problémech majitele klubu, společnosti CEFC. „Jsme rádi, že se všechno vyjasnilo. Stejně tak, že jsme v Teplicích dokázali udržet druhé místo," řekl záložník Josef Hušbauer.