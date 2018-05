Divoká sezóna se spoustou chyb. Sparta na víc prostě neměla sílu, netají Šural

V Ďolíčku jste potřebovali vyhrát, jenže domácí měli šancí mnohem víc.

Těžko jsme si vypracovali šance. Vlastními chybami jsme je darovali Bohemce. Kdyby je Florin Nita nepochytal, tak mohl zápas skončit ještě hůř.

Rozhodčí Franěk nařídil ve váš prospěch penaltu, po konzultaci s videorozhodčím ji však odvolal. Jak jste situaci viděl?

Vatajelu chtěl vystřelit a netrefil balón. Zdálo se, že mu obránce brnkl do paty, podobně jako u Tecla v derby. Asi teda nebyla. Spíš mě zaráží, že na našem zápase je zase video, i když je samozřejmě fair play, a když je někde zapotřebí, aby tam nebylo, tak tam není... Tomu nerozumím.

Sparta zakončila ligu nejhůř od roku 2006. S vámi jako kapitánem.

Není mi vůbec dobře. Poztráceli jsme spoustu bodů venku, tam jsme byli špatní. Když vezmu, kolik jsme dostali gólů v posledních minutách, tak tým asi prostě neměl sílu, aby byl někde výš. V mých očích jsme měli mít tak o deset bodů víc. Ale museli bychom víc táhnout spolu a jít za tím společně.

Sparta v létě rozjela mimořádné posilování. Dokázal jste si tehdy představit takový konec sezóny?

Nedokázal. Sezóna byla hodně divoká a v řadě případů se asi šáhlo vedle, když tady kluci už po krátké chvíli nejsou... Je tam spousta chyb za celou sezónu, ale stejně se nakonec rozhoduje na hřišti a tam jsme to nezvládli my.

Kvalifikaci o Evropskou ligu musíte v létě začít již ve druhém předkole. Dost velká komplikace, že?

Nejhorší situace, která mohla nastat. Mohli jsme jít do skupiny i rovnou, ale šanci jsme si prodrbali už dřív. Přímo postupuje Jablonec, což přesně vystihuje naši situaci. Dvakrát jsme ho porazili, máme s ním skóre 5:0, ale body jsme poztráceli s týmy ze spodku tabulky. To se soupeřům před námi nestávalo a to rozhoduje.

V létě se dají čekat další změny v kádru. Vy zůstáváte?

Jedna věc je, co chci já, druhá, co bude chtít Sparta. Mám smlouvu ještě na rok. Jsem v klubu spokojený, nejsem však spokojený, že se nám dlouhodobě nedaří. Chtěl bych to změnit a být u toho, ale co bude v létě, sám nevím.