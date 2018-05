Pivarník chce vést Brno i ve druhé lize. Zájem mám. Rozhodne se v pondělí, řekl kouč

„Bude, to je jasné. Je jiné, když sestoupíte, ale máte pohromadě kádr o který se můžete opřít, nebo když týmu chybí kostra. Ta naše se rozpadla už dříve odchody Košťála, Zavadila, Řezníčka. Zůstal jenom Škoda, který laboroval se zraněním. Osa tu není a je klíčové najít ty hráče a vhodně ten kádr doplnit," upozornil Pivarník.

Úkolu postavit nový tým a vrátit Zbrojovku zpátky mezi elitu se Pivarník nebojí. „Mám zájem zůstat. Cítím, že v Brně je snaha vybudovat tým s určitou filozofií. Uvidíme, jak se to všechno podaří dát dokupy. V pondělí by mělo být jasno, jak to všechno bude," naznačil 51letý rodák ze slovenských Košic.

Sám si žádné podmínky neklade. „Četl jsem v novinách, že je to o mých podmínkách, ale tak to není. Je to o diskusi. Bavíme se o tom, diskutujeme a hledáme řešení, aby bylo do budoucna správné. V Brně je dorost na čele, sedmnáctka na čele a postupně je potřeba tyto hráče zapracovávat. No, samozřejmě je potřeba přinést do Brna kvalitní rozdílové hráče," řekl Pivarník.

Sehnat nové tahouny a také útočnou sílu by měl být úkol pro nového sportovního ředitele klubu. Tím by se mohl stát někdejší fotbalista a později i kouč Sparty Praha Tomáš Požár. „Uvidím, zda tam bude či nebude. Máme za sebou teď hektické dny a uvidíme v pondělí, jak se to všechno uzavře," řekl Pivarník, který přes sestup rozhodnutí jít pracovat do Brna nelituje.

„Prožívám nejhorší trenérské chvíle, ale věděl jsem, do čeho jdu. Ta situace byla hodně složitá. Podařilo se nám vstát z mrtvých na podzim, ale pořád jsme věděli, že to bude na hraně. Baník získal Diopa, má Baroše, Poznara. Když se podíváte k nám, tak my máme v útoku dorostence Ruska a Zikla. Ten rozdíl je proti jiným týmům, včetně Jihlavy či Karviné, patrný," nastínil zásadní důvody brněnského pádu.