Rada vyčinil olomouckému Jílkovi! Je to mladý a perspektivní chlapec, ale ať váží svá slova

Už když svérázný kouč dorazil na Střelnici do presscentra, v ruce třímal noviny referující o minulém kole. V něm Severočeši senzačně dobyli 3:1 Eden a díky tomu přeskočili na třetím místě Olomouc. Trenér Hanáků Václav Jílek pak označil jablonecký triumf v kontextu finálového zápasu MOL Cupu (tam naopak vyhrála Slavia 3:1) za překvapující, až zarážející.

Rada nejprve zhodnotil poslední zápas se Slováckem i nejlepší jaro v jablonecké historii, poděkoval spolupracovníkům a všem zaměstnancům klubu, ale po pěti minutách rozevřel noviny a dostal se k tomu, co mu celý týden leželo na srdci.

„Mrzí mě jedna věc. To, že někdo zpochybňuje naši práci! Vyhráli jsme na Slavii 3:1 a vyhráli jsme zaslouženě," začal emotivní monolog. „A můj trenérský kolega říká, cituji, že Jablonec uhrál překvapivý až zarážející výsledek. Ten chlapec z Olomouce je ještě mladý a do fotbalu ať nezavádí takové věci! Lidem tím dává podnět k tomu, aby zpochybňovali, jestli je fotbal čistý nebo není," vyčinil kouči Sigmy, která nakonec skončila až čtvrtá za bronzovým Jabloncem.

„Olomouc hrála dobrý fotbal, má tam vynikající hráče a po podzimu před námi vedla o jedenáct bodů. A jestli je to trenér, měl to uhrát. Zpochybňuje naše vítězství na Slavii, kde jsme vyhráli naprosto zaslouženě. Slavii se nedařilo a měla spoustu šancí. Měla dvanáct střel, které neproměnila. Podržel nás Hrubý. Taky bych mohl zpochybnit některé jejich výhry, ale to se nedělá! Tenhle chlapec je mladý a perspektivní a já mu přeji, ale ať váží svá slova," vzkázal o dvacet tři let mladšímu kolegovi. Na pomoci si vzal i hokej.

„Sleduji ho, líbí se mi, ale nevidím, že by hokej pouštěl takové věci. A my se divíme, proč lidi nechodí na fotbal. Říkáme, že výsledek je překvapující až zarážející. Co to je? Jako že my bychom nemohli vyhrát na Slavii? Já tam vyhrál s Jihlavou 3:0! Proč bych nemohl vyhrát? Tohle mě mrzí! Pan Jílek by měl zvážit, jestli je to správný nebo není. Já myslím, že není," řekl bývalý kouč Sparty, Slavie, Plzně i reprezentace.

„A znovu se vrátím ke starý škole, do které mě už všichni řadí. Trenéři jako Vejvoda, Ježek, Brückner, pamatuji se je a tohle si nikdy nedovolili a byli to páni trenéři. Mrzí mě to, že znehodnocuje trenérskou práci. Z kolegiality se to nedělá. Musel jsem to říci, protože celou dobu mě to mrzelo," dodal Petr Rada.

Jinak si však poslední ligový zápas se Slováckem užíval. Za stavu 2:0 Jablonec hru jasně kontroloval a bylo vidět, že Slovácko nemá sílu na zvrat, diváci pak několikrát skandovali jeho jméno. V jednu chvíli ho dokonce odměnila hlavní tribuna potleskem za parádní zpracování ukopnutého míče.

„Asi všichni v klubu počínaje mnou, hráči a hlavně vedení, jsme šťastní, že jsme konečně v Jablonci prolomili to, co ho dříve nepustilo do pohárů," přiznal Rada, jenž zelenobílé převzal v zimní pauze po Zdeňku Kluckém.

„Musím říci, že jsme si třetí místo zasloužili. Udělali jsme 35 bodů. Není to moje zásluha, je to zásluha hráčů. Ještě musím poděkovat realizačnímu týmu, který se mnou spolupracoval, masérům, doktorům, kustodovi, Láďovi Kavanovi, sekretariátu, kuchařovi, trávníkářům, tiskovému mluvčímu... A největší dík a poklona patří panu Peltovi, který klub vlastní a je to jeho srdcová záležitost. Třetí místo patří zaslouženě jemu, podívá se do Evropy, o které dlouho snil. Ale hlavně chci říci, že třetí místo jsme uhráli fotbalově," poznamenal Rada.