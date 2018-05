Sparta? Pětka na vysvědčení! Fotbal občas bývá spravedlivý, uznává Lafata

Zasloužil by si mnohem lepší loučení. Takhle zatleskal fanouškům po zápase, po kterém nebylo co slavit. Bezbranková remíza v Ďolíčku jen podtrhla marnost Sparty v celé sezóně. Kanonýr David Lafata odešel do fotbalového důchodu s pátým místem v konečně tabulce na kontě, což je pro letenský klub pětka na vysvědčení. Po dvanácti letech vyrovnané nejhorší umístění v samostatné české lize...