Pětatřicetiletý Bakoš bude v Plzni pokračovat, angažmá prodloužil o další rok

Zkušený útočník přišel do Plzně v roce 2009 a během působení ve Viktorii nastřílel 54 branek v domácí soutěži a 20 gólů v evropských pohárech. K jeho nejlepším zápasům v této sezóně patřilo nesporně domácí utkání osmifinále Evropské ligy se Sportingem Lisabon, ve kterém vstřelil dvě branky. Stejný počet gólů dal také Larnace v domácím utkání čtvrtého předkola Evropské ligy.

„Věřím, že budu zdravý a schopný být na hřišti pro své spoluhráče oporou. Těším se na další rok, ve kterém nás čekají velké výzvy," řekl po prodloužení smlouvy Bakoš, autor dvou letošních branek v ligovém ročníku a celkem šesti přesných zásahů v Evropské lize

Viktorii čeká účast v Lize mistrů, kterou Marek Bakoš bude hrát potřetí v kariéře. „Těším se na to. Je to sen každého hráče, když se tam člověk dostane, chce se tam vrátit znovu. Nám se to podařilo a doufám, že tam vydržíme co nejdéle. Chceme ukázat, že Plzeň je fotbalově a klubově silná. Chtěl bych si hrozně zahrát na Old Trafford, stadiónu Manchesteru United, což je jeden z mých nejoblíbenějších klubů. Pak už je mi to jedno, každý tým z osudí má takovou kvalitu, že se naši fanoušci i my můžeme těšit," vyhlíží účast v nejprestižnější klubové soutěži.