Šilhavý do Karviné? To bychom finančně nedali, znám nároky, odmítá šéf klubu

„Byla by to pěkná varianta, kdyby zůstal, nicméně jeho doménou je post sportovního ředitele. Ten okruh kandidátů není moc široký, nicméně chtěli bychom to mít co nejrychleji vyřešené. Nejlépe do neděle," řekl předseda představenstva MFK Karviná Jan Wolf.

Jaroslav Šilhavý, jehož jméno se začalo skloňovat okamžitě po výhře v Jihlavě, to ale podle Wolfa nebude. „Nevím, kde se ta informace vzala, od nás ale nevzešla. Znám finanční nároky ligových trenérů a to, že by k nám přišel kouč Sparty nebo Slavie, je asi nereálné. I kdyby tu chtěl jít, tak bychom to finančně nedali," řekl Wolf.

Látal, Nádvorník, nebo Svědík?

V souvislosti s možných příchodem do Karviné se hovoří také o Radoslavu Látalovi, který před nedávnem skončil na lavičce běloruského Brestu, Romanu Nádvorníkovi (Táborsko) či Martinu Svědíkovi (Jihlava). Ten by požadavkům klubového vedení vyhovoval asi nejvíce.

„S Radkem Látalem jsme zatím nekomunikovali, nevím, jaké má ambice a zda by to pro něj bylo zajímavé. Řeknu jen, že hledáme trenéra pracovitého, který má drajv a chuť zapracovat do týmu mladé hráče," nastínil Wolf.

Karviná zahájí přípravu na třetí ligovou sezónu v pondělí 18. června. „Moc času není, proto bychom trenéra chtěli podepsat co nejdříve, abychom mohli začít pracovat na kádru pro novou sezónu," řekl Wolf a prozradil jména tří hráčů, o které je největší zájem: „Wágner, Budínský a Panák. Předpokládám, že jeden z těch tří určitě odejde," upozornil karvinský fotbalový boss.