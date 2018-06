Slavia zaskočila Spartu! V bitvě o Coufala nyní sešívaní vedou

Tohle je zvrat, jaký se nečekal. Už to vypadalo, že kapitán Liberce Vladimír Coufal podepíše smlouvu na Letné. Jenže definitivní uzavření transferu se protahovalo, čehož Slavia využila. Sešívaní razantně znovu vstoupili do hry o pravého obránce a podle informací Sport.cz má nyní 25letý bek do Edenu blíž. Přestože nic hotového ještě není a rozhodnout se má až po středečním utkání reprezentačního týmu s Nigérií.