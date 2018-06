Sparta hlásí první letní posilu. Pořídila si ji do branky

Během právě končící sezóny exportovala Sparta do prestižních evropských lig hned dva své brankáře. Tomáš Koubek odešel začátkem podzimu do Rennes a stal se tam jedním z nejlépe hodnocených gólmanů ve Francii. Jeho kolega Martin Dúbravka pak v zimě zamířil na hostování do Newcastlu a zazářil v Premier League natolik, že jeho nový klub okamžitě uplatnil opci na přestup.

„Oba kluci se rychle uchytili venku v dobrých klubech. Asi to není náhoda, nejspíš ve Spartě pracují s brankáři dobře. Ať už šlo o Pavla Srníčka, nebo teď Dana Zítku,“ usmívá se reprezentační gólman Tomáš Vaclík, který se do světa také vydal z Letné a sbírá úspěchy s Basilejí.

Heča byl v hledáčku dlouhodobě

Pohyb v brance Sparty nicméně nekončí. Přichází Milan Heča, který v sezóně vychytal devět nul a úspěšnost zákroků si držel na pětasedmdesáti procentech. V uplynulém ročníku udržel také nejdelší sérii bez inkasované branky, která trvala 609 minut. V květnu navíc za své povedené výkony získal ocenění hráč měsíce. O jeho možném přestupu na Letnou se spekulovalo už v předchozích přestupových obdobích.

„Na Spartu se moc těším. Čeká mě další výzva, další posun v kariéře. Doufám, že všechno zvládnu. Sparta je velký klub s obrovským jménem a bude pro mě čest tady hrát!“ líčí gólman v prvním rozhovoru pro klubovou televizi.

„Milan představuje největší brankářskou kvalitu, která byla na českém trhu k mání,“ je přesvědčen sportovní ředitel Zdeněk Ščasný. „Sledovali jsme ho dlouhodobě a uvažovali o jeho příchodu už v době, kdy jsme prodávali Martina Dúbravku. Teď chceme pustit Vorla na hostování a hledali jsme kvalitní dvojku k Florinu Nitovi. Jsme rádi, že se nám Milana podařilo přivést,“ dodává Ščasný.

Nitovi až dosud kryl záda zkušený David Bičík.