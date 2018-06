Jablonec zaplňuje díru po Pernicovi. Ze Slovácka získal stopera Břečku

„Určitě to je pro mě posun. Celý fotbalový život jsem byl ve Slovácku a nejlépe jsme byli na sedmém místě. Naopak Jablonec každý rok bojuje o poháry. A vidina zahrát si skupinu Evropské ligy je velká motivace. Chci se dobře ukázat v přípravě a porvat se o místo v základní sestavě," řekl Břečka pro web jabloneckého klubu.

První letní posila je tady! Stoper Tomáš Břečka přestupuje ze Slovácka do Jablonce! Vítej, Tome! 💪🏻⚽️💚 #vprvnilinii #prestupy

Jablonec hledal do středu obrany náhradu za Luďka Pernicu, který již v zimě přestoupil do mistrovské Plzně a na jaře na severu Čech jen hostoval. Spekuluje se i o možném příchodu dalšího stopera Davida Hovorky ze Sparty.

Čtyřiadvacetiletý levonohý zadák dosud v české lize odehrál 58 zápasů, ve kterých vstřelil jednu branku. Ten poslední právě v Jablonci, kde ještě v dresu Slovácka prohrál 0:2 a tým Petra Rady si definitivně pojistil start v základní skupině Evropské ligy. Na Střelnici se potká s dalším odchovancem Slovácka Michalem Trávníkem.

„Trávu znám osobně, s ním jsem vyrůstal na Slovácku od malička. Ještě znám Jardu Diviše, se kterým jsem taky hrál. Ale doufám, že zapadnu do kabiny a kluci mě vezmou. Myslím si, že by to neměl problém," dodal Břečka.

„Tomáš Břečka se postupně vypracoval do pozice opory Slovácka. Zájem o něj jsme registrovali již před posledním ligovým ročníkem. Nabídka Jablonce byla velmi konkrétní a jednání proběhla ke spokojenosti všech stran. Pro Tomáše bude přestup dalším fotbalovým krokem a jistota základní skupiny Evropské ligy je samozřejmě velkou motivací," uvedl k přestupu Tomáše Břečky Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.

Jablonec si již pojistil obránce Tomáše Holeše, který v posledním ligovém ročníku na severu hostoval z Hradce Králové a na konci sezóny podepsal s klubem smlouvu na tři roky. A pokračovat ještě další sezónu bude i kapitán zelenobílých Tomáš Hübschman. Tým Petra Rady se po dovolené poprvé sejde v pondělí 18. června.