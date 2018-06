Ligový nováček z Opavy zahájil přípravu zatím s dvěma posilami. Skončil Pospěch

„Vencu Juřenu a Honzu Řezníčka jsme si vytipovali, protože oba byli ve svých týmech klíčoví hráči. V mých očích kvalitou druhou ligu přerostli a ve spojení s tím, že ligu nikdy nehráli mají ambici, kterou hledáme. Navíc přesně zapadají do našeho herního projevu," řekl Skuhravý.

V Opavě skončili Míchal Stříž, Ondřej Kotlík a zkušený Zdeněk Pospěch, který se sice na jaře vrátil k fotbalu, obnovené trable s kolenem mu ale nedovolují hrát naplno. „Rozhodl se, že už do toho dále nepůjde a my to respektujeme. Musíme ale najít nějaký způsob, abychom ho měli co nejčastěji v kabině," řekl Skuhravý, jenž by bývalým reprezentačním obráncem velmi rád doplnil stávající realizační tým Opavy.

Příprava SFC Opava 23. června: SFC Opava – Vítkovice (15.00, hřiště Oldřišov), SFC Opava – MŠK Žilina (18.00, Městský stadion SFC) 26. června: Nitra – SFC Opava 30. června: SFC Opava – Opole (17.00, hřiště Štěpánkovice) 5. července: Górnik Zabrze – SFC Opava 7. července: WKS Slask Wroclaw – SFC Opava 14. července: Skalica – SFC Opava (v jednání).

„Hodně bych si přál, aby se podařilo dotáhnout příchod Filipa Twardzika, protože to je třetí hráč, kterého jsme chtěli. Pokud se to podaří, tak je to, co se týče odchodů a příchodů, tři za tři. Mít na začátku přípravy jednadvacet hráčů je fantastické. Troufám si říct, že i kdyby se už nic nezměnilo, tak jsme na ligu připraveni," dodal Skuhravý.

Opava zahájí, kvůli absenci vyhřívání travnaté plochy na svém hřišti, ligové boje v brněnském azylu. Kolik utkání tam odehrají, ale netuší. Původně se chtěli Slezané vrátit domů počátkem září. To se jim ale zřejmě nepodaří. Do výběrového řízení na zhotovitele vyhřívání trávníku opavského stadiónu se nepřihlásila žádná firma, zastupitelé tak musí soutěž zrušit a vyhlásit novou. Azyl na hřišti Zbrojovky se tak může prodloužit klidně i o více jak měsíc.

„Mrzí nás to, ale musíme se s tím, že těch zápasů v Brně možná přibude, srovnat. Nebudeme brečet," řekl generální manažer SFC Opava Alois Grussmann.

Herní přípravu zahájí Opavští příští sobotu, kdy odehrají dvě utkání. Nejprve v Oldřišově proti Vítkovicím a poté od 18 hodin na hlavním stadiónu se slovenskou Žilinou. V přípravě se Opava utká ještě s Nitrou, polskými týmy z Opole, Zabrze a Wroclavi. Generálku měli odehrát na hřišti slovenské Skalice, to se ale pravděpodobně změní.

„Moc bychom chtěli poslední utkání přípravy odehrát v Brně se Zbrojovkou. Ale nevím, jestli se to povede, protože máme oba nasmlouvané jiné soupeře. Nyní jednáme, jestli by ti naši soupeři nesehráli utrkání mezi sebou a my pak mohli hrát s Brnem," naznačil Skuhravý.