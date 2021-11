Finálový turnaj LPGA vyhrála znovu korejská golfistka Ko Čin-jong

Tento titul si vysloužila podruhé za poslední tři roky. Díky vítězství v Naples předstihla v boji o prestižní ocenění světovou jedničku Američanku Nelly Kordovou, která se dělila po třech kolech o první místo, ale nakonec obsadila pátou příčku.

"Dneska to bylo velké představení Ko Čin-jong. Abych řekla pravdu, byla jízda to sledovat. Jenom jsem seděla a koukala na to," uvedla Kordová, olympijská vítězka z Tokia a šampionka čtyř letošních turnajů LPGA včetně majoru PGA Championship. Další dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy Jessica skončila čtyřicátá.

Šestadvacetiletá Ko Čin-jong zvládla poslední den na 63 ran a oddělila se od trojice soupeřek, s nimiž se dělila před závěrečným kolem o vedení.