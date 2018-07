Jágr: Byl jsem rád, že jsem přežil. Kdo má rád výzvy, přenechám mu své tělo

Vcelku pochopitelně, vždyť od zranění kolene, které mu v polovině února přivodil havířovský Marek Sikora, nemohl pořádně trénovat, natož hrát. V play off WSM ligy sice na led na pár vteřin naskakoval, aby stihl nasbírat potřebný počet zápasů ke startu v baráži o extraligu, jenže na tu se nakonec zdravotně stejně nestihl dát do pořádku.

Když se proto čtvrteční první trénink po letní pauze chýlil ke svému konci, Jágr usedl na střídačku a několik minut ztěžka oddechoval.

„Po (skoro) šesti měsících bez ostrého zápasu jsem měl první tvrdší trénink. Bylo to znát, necítil jsem se moc dobře. Jak na tom jsem, budu moct říct až později. Teď nechci lhát,“ říkal Jágr, když ho při odchodu z ledové plochy zavalil dav novinářů.

Omezením fyzička a věk

Problémy mu nečiní ani tak koleno, jehož stav se výrazně zlepšil, jako spíš fyzická kondice. „Koleno sice ještě trochu pobolívá, ale hlavně jde o fyzičku. Koleno jsem léčil klidem a skoro nic jsem nedělal. Moje tělo, svaly a stehna jsou slabý, což je vidět i na bruslení. Všechen nápor jde do kloubů a kolen. Věřím ale, že častějšími tréninky, i mimo led, se tělo posílí a zlepší se to,“ neztrácí Jágr optimismus.

Vedle horší fyzičky je tu pak ještě jeden limit. „Hlavním omezením je můj věk. Jsou věci, které bych chtěl, ale už nemůžu. A je jich víc a víc. Věřím ale, že až se noha a celé tělo posílí, bude se to jenom zlepšovat,“ prohlásil šestačtyřicetiletý útočník.

Jeho láska k hokeji mu sice náročný start letní přípravy ulehčuje, to však neznamená, že na led nastoupil s kdovíjakou chutí. „Kdo má rád výzvy, rád mu přenechám své tělo a může si to zkusit. Není to jednoduché. Nečekal jsem žádné zázraky a byl jsem rád, že jsem trénink přežil. Udělám ale maximum pro to, aby se můj stav den ode dne zlepšoval,“ slibuje kladenský odchovanec.

Času má ještě relativně dost, první soutěžní zápas WSM ligy čeká jeho Rytíře až 8. září doma proti Frýdku-Místku. „Věřím, že se do začátku sezóny dokážu natolik připravit, abych mohl zápas odehrát.“